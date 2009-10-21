انتقاد نماینده ولی فقیه در استان مرکزی از واردات واگنهای دست دوم

به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضا و کارشناسان فنی و حرفه ای استان مرکزی افزود: 200 واگن از کشورهای دیگر به ایران وارد شده است این در حالی است که کارگران شرکت مادر تخصصی واگن پارس اراک بیکار هستند.

وی اضافه کرد: نداشتن کار سبب شده که این شرکت نتواند حقوق کارگران خود را پرداخت کند.

امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه بازارهای ما را محصولات چینی پر کرده است، افزود: برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور نیازمند مهارت، تخصص، کارآفرینی و مدیریت هستیم.

آیت الله دری نجف آبادی تاکید کرد: کسانی که محصولات خود را صادرات می کنند به صادرات فرهنگ خود نیز می پردازند و ما باید صادر کننده باشیم نه وارد کننده که تحقق این امر نیازمند کار فنی و آموزش و مهارت لازم است.

وی با اشاره به واردات بسیاری از کالاها از لباس، کفش و مبلمان در کشور تصریح کرد: ما می توانیم در بازار اروپا دو میلیارد دلار لباس صادر کنیم که این امر نیازمند برنامه ریزی، مهارت، تخصص و کیفیت است که در این راستا مراکز فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و دانشگاه ها نقش مهمی دارند.

وی با انتقاد از اینکه تا چه زمان باید سنگ و نفت و غیره را بفروشیم و کالا وارد کشور کنیم، بیان داشت: این سیاست که پول نفت را به مردم بدهیم، سیاست دراز مدتی نیست بلکه سیاست حکیمانه اسلامی این است که مردم را بتواینم توانمند کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک ادامه داد: آموزش فنی و حرفه ای باید متناسب با هر منطقه باشد و بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه اساس توسعه به مهارت، تخصص، کارآفرینی و بهره وری از نیروی انسانی و کار بازمی گردد، خاطر نشان کرد: با وجود دو هزار و 600 واحد صنعتی در استان مرکزی باید آموزش ها بر اساس نیاز استان و اشتغال برای جوانان ارائه شود.

مدیرکل آموزش‌ فنی و حرفه‌ای استان مرکزی نیز مشکل اصلی کشور و استان را بیکاری جوانان و عدم دستیابی آنان به اشتغال عنوان کرد و گفت: در این راستا اهرم‌ دولت بحث آموزش فنی و حرفه ای، توسعه توانمندی‌ها و مهارت‌های جوانان است.

سید بهرام نجفی‌زاده با اشاره به اینکه 34 درصد افراد بدهکار در زندان پس از پایان دوره زندان مجددا به زندان برمی‌گردند، افزود: این در حالی است که در دو مرکز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای در اداره کل زندان‌ها تنها دو درصد زندانیان پس از پایان دوره محکومیت به زندان بازگشته‌اند.

وی اظهار داشت: 35 درصد شرکت‌کنندگان در مراکز آموزش‌ فنی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که خود را برای ورود به عرصه کار آماده می کنند.

به گفته مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک در حال حاضر این کارخانه یک هزار و 500 کارگر دارد که تنها برای 800 کارگر آن کار وجود دارد و برای باقی آنها کاری یافت نمی شود.

اعتراضات مسئولان استان، نمایندگان مجلس و مردم اراک به بیکاری کارگران این کارخانه و دیگر کارخانه های استان مرکزی از مدتها قبل در حال طرح شدن است.