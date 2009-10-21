کمبود آب اراک با ساخت مخزن پنج هزار متر مکعبی رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمود شعبانی ظهر چهارشنبه در دیدار اعضا شورای اسلامی شهر اراک از تاسیسات آب و فاضلاب این شهر با اشاره به اینکه این طرح یکی از مهمترین طرحهای آبرسانی در جهت رفع مشکل کمبود آب شهر اراک است، افزود: اجرای این طرحها گامی مهم در جهت توسعه بهداشت و سلامت جامعه است.

وی اضافه کرد: اجرای طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک و بهره برداری نهایی از این طرح گامی مهم در تکمیل پروژه فاضلاب است که تصفیه خانه جدید فاضلاب شهر اراک تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه این تصفیه خانه به روش لجن فعال یکی از بزرگترین تصفیه خانه های فاضلاب در کشور است، اظهار داشت: به رغم مشکلات مالی در بخش عمرانی، به دلیل استقبال شهروندان از گسترش شبکه جمع آوری فاضلاب این شرکت همچنان به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهد و خواستار حمایت هر چه بیشتر مسئولان در این زمینه هستیم.

شعبانی خاطرنشان کرد: شناسایی منابع جدید آب، حفر و تجهیز چاه ها، بهبود وضعیت تاسیسات آبی در جهت تولید و توزیع آب شرب بهداشتی برای شهروندان و اجرای طرح اضطراری تامین آب اراک از مهمترین وظایف شرکت آب و فاضلاب است.

اعضای شورای اسلامی شهر اراک از تاسیسات و طرحهای در حال اجرا این شرکت از جمله مخزن پنج هزار متر مکعبی سردشت، ایستگاه پمپاژ آب شماره دو خیابان هپکو، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در منطقه کوی امام علی (ع)، تصفیه خانه فاضلاب و آزمایشگاه مرکزی آب و فاضلاب بازید کردند.