ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سیاوش امینی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان، افزود: صادرات نماد تفکر، استعداد و پتانسیل تولید و اشتغال مفید و واقعی یک جامعه است.

وی با اشاره به روز ملی صادرات، اظهار داشت: تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات ضمن ترویج فرهنگ صادرات در میان توده مردم، تقدیر از سربازان و ایثارگران جبهه اقتصادی، فرصتی برای تبادل افکار، شناخت گیرها و تنگناها و بررسی راهکارهای برای رسیدن به هدف والای جهش صادرات است.

رئیس بازرگانی گیلان ضمن ارج نهادن به تلاشهای بازرگانی که در کار صادرات اهتمام ویژه دارند، ادامه داد: روز ملی صادرات باید سمبلی برای ارج نهادن به تلاشهای انجام شده از سوی صادرکنندگان برای نفوذ و حضور در بازارهای جهانی و زمینه ‌ای برای گفتگوی رو در رو باشد در غیر این صورت جامعه از تعقل ‌گرایی دور می ‌ماند و فقط در عرصه تقدیرگرایی باقی خواهد ماند و تغییر و تحول که لازمه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، هرگز به وقوع نخواهد پیوست.

این جلسه که با حضور کارگروه صادرات غیرنفتی استان برگزار شد مواردی مانند عملکرد توسعه تجارت خارجی استان، یازدهمین اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر، وضعیت تولید و صادرات بخش صنعت، روند پیشرفت ساخت پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی لازم گرفته شد.

درخواست از کارگروه حمایت از تولید برای پیگیری تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعتی بر اساس قیمتهای رقابتی جهانی توسط شرکتهای صادراتی دولتی، بررسی و احصای مشکلات صادرات در زیرمجموعه های تحت مسئولیت دستگاههای اجرایی عضو کارگروه و انعکاس آن به دبیرخانه، برگزاری اجلاس مشترک اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر و پذیرش هیئتهای تجاری آن، پیگیری موضوع واگذاری زمین برای ساخت پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و گل و گیاه استان گیلان، تاسیس سرای تجاری ایرانیان در آستاراخان روسیه ازمحورهای عمده این تصمیمات بوده است.