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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

شبکه سوم سیما برنامه پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‎های ایران و اروپا را برای هفته آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال ایران و اروپا از شبکه سوم سیما به شرح زیر است:

شنبه - 2/8/88
* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید، ساعت 21:30 (لالیگا اسپانیا)

یکشنبه - 3/8/88
* لیورپول - منچستر یونایتد، ساعت 16:30 (لیگ برتر انگلستان)
* بارسلونا - رئال زاراگوزا، ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)

دوشنبه - 4/8/88
* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:10(لیگ برتر ایران)

سه شنبه - 5/8/88
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:30 (لیگ برتر ایران)

چهارشنبه - 6/8/88
* یوونتوس - سامپدوریا، ساعت 23:15 (سری آ باشگاه‌های ایتالیا)

کد مطلب 968704

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