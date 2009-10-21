برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال ایران و اروپا از شبکه سوم سیما به شرح زیر است:
شنبه - 2/8/88
* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید، ساعت 21:30 (لالیگا اسپانیا)
یکشنبه - 3/8/88
* لیورپول - منچستر یونایتد، ساعت 16:30 (لیگ برتر انگلستان)
* بارسلونا - رئال زاراگوزا، ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)
دوشنبه - 4/8/88
* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:10(لیگ برتر ایران)
سه شنبه - 5/8/88
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:30 (لیگ برتر ایران)
چهارشنبه - 6/8/88
* یوونتوس - سامپدوریا، ساعت 23:15 (سری آ باشگاههای ایتالیا)
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