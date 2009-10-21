برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال ایران و اروپا از شبکه سوم سیما به شرح زیر است:

شنبه - 2/8/88

* اسپورتینگ گیخون - رئال مادرید، ساعت 21:30 (لالیگا اسپانیا)

یکشنبه - 3/8/88

* لیورپول - منچستر یونایتد، ساعت 16:30 (لیگ برتر انگلستان)

* بارسلونا - رئال زاراگوزا، ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)

دوشنبه - 4/8/88

* پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:10(لیگ برتر ایران)

سه شنبه - 5/8/88

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:30 (لیگ برتر ایران)

چهارشنبه - 6/8/88

* یوونتوس - سامپدوریا، ساعت 23:15 (سری آ باشگاه‌های ایتالیا)