به گزارش خبرنگار مهر، اد تاهانی نویسنده این پایگاه ضمن اشاره به جذابیت‌های متنی و فرامتنی فیلم‌های منتسب به ژانر وحشت، نوشته که فهرست مذکور تنها فیلم‌هایی را دربر می‌گیرد که در سینما به نمایش عمومی درآمده‌اند. وگرنه در میان فیلم‌هایی که مستقیم وارد شبکه ویدیو و دی وی دی می‌شوند، فیلم‌های ضعیف و فاقد کیفیت بسیاری می‌توان یافت.

ترسناکترین نکته در فیلم‌های این فهرست 25گانه این است که چقدر ضعیف و کسالت‌بارند. "هالووین" ساخته راب زامبی و محصول سال 2007 بدترین فیلم ترسناک تاریخ سینما شناخته شده است.عنوان‌های بعدی به ترتیب به "نقشه 9 از فضای بیرونی" ساخته اد وود مشهور به بدترین کارگردان تاریخ سینما، "کتاب سایه‌ها: بلرویچ 2"، "دو هزار دیوانه" و "روانی" گاس ون سنت هستند.

در ادامه این فهرست نام‌هایی چون "جن‌گیر 2"، "مرد حصیری"، "اره 5"، "امریکایی گرگ‌نما در پاریس" و "گوتیکا" دیده می‌شود. مهمترین نکته در این فهرست حضور پرشمار قسمت‌های بعدی یک فیلم موفق و بازسازی فیلم‌های کلاسیک ژانر هراس است.

نویسنده در پایان به فیلمسازان توصیه می‌کند هرگز یک فیلم موفق سال‌های گذشته را بازسازی نکنند و تهیه‌کنندگان هم پس از توفیق یک فیلم ترسناک، نسبت به ادامه ماجرا در قسمت‌های بعدی وسوسه نشوند.