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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

450 گفتمان دینی در استان یزد برگزار شد

450 گفتمان دینی در استان یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: در طول یک سال گذشته بیش از 450 گفتمان دینی در سطح استان یزد برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام سیدمحمد شریف حسینی کوهستانی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی طرح گفتمانهای دینی، هدف از برگزاری این گفتمانها را ارتقا سطح فرهنگ دینی و آگاهی نسل جوان نسبت به مسائل و پاسخ به سئوالات و شبهات آنان عنوان کرد.

وی با تبریک سالروز میلاد کریمه اهل بیت (ع)، حضرت معصومه (س) و دهه کرامت افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد در سال گذشته تعداد 450 گفتمان دینی با موضوعات آسیبهای اجتماعی، مهارتهای زندگی، زن و خانواده، عرفانها و نحله ‌های انحرافی، نماز، تربیت دینی، اخلاق اسلامی، مناسبت ‌های دینی و ملی همچنین پاسخ به سئوالات فکری و اعتقادی را در مساجد، مراکز آموزش عالی و آموزشگاه‌ های استان یزد برگزار کرده است.

حسینی کوهستانی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه گفتمان دینی در سال جاری نیز ادامه دارد، بیان داشت: در این راستا از وجود استادان حوزه و دانشگاه استفاده و به سئوالات مختلف دانش ‌آموزان و دانشجویان پاسخهای صریح و شفاف ارائه می‌ شود.

محمدرضا باغستانی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تبلیغات دشمنان و استفاده آنان از ابزار روز همچنین فعالیت ماهواره‌ ها و شبکه‌ های مختلف، بر لزوم برنامه‌ ریزی و تبیین مسائل مورد نیاز دانش ‌آموزان، مربیان و اولیا آنان تاکید کرد.

در این نشست شرکت کنندگان به ارائه طرحها، پیشنهادات و دیدگاه‌ های خود پرداختند.

این نشست با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات همچنین تعامل بیشتر در جهت برگزاری گفتمانهای دینی بر اساس تفاهمنامه‌های منعقد شده بین سازمان تبلیغات اسلامی با مراکز آموزشی و دانشگاهی برگزار شد.

کد مطلب 968716

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