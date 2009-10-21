بهره برداری از 5 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدعلی سودمند بعداز ظهر چهارشنبه به خبرنگاران افزود: میزان سرمایه گذاری این طرح 9 هزارو 580 میلیون ریال است که برای 15 نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال پنج طرح دیگر نیز به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون 11 فقره جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای احداث و بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در این استان صادر شده است.

وی گفت: هشت فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی با ظرفیت تولید 42 هزار و 900 تن در سال با سرمایه گزاری 60 هزار و 530 میلیون ریال و اشتغالزایی 127 نفر و سه فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید پنج هزار و 102 تن در سال و سرمایه گزاری 13 هزار و 565 میلیون ریال و 25 نفر اشتغالزایی صادر شده است.

وی اظهار داشت: سه فقره اصلاحیه جواز تاسیس با ظرفیت شش هزار و 840 تن در سال و سرمایه گذاری 29 هزار 110 میلیون ریال و 60 نفر اشتغالزایی و 9 فقره تمدید جواز تاسیس با ظرفیت سالانه 13 هزار و 565 تن در سال جاری صورت گرفته است.

وی ارائه مشاوره فنی و اقتصادی به متقاضیان واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، بررسی و کارشناسی طرحهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، پیگیری مشکلات واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و متفرقه، پیگیری استمهال و بخشش جرائم دیرکرد تسهیلات اخذ شده واحدها، پیگیری جذب تسهیلات سرمایه در گردش سال 87 صنایع تبدیلی، بازدید از طرحهای در حال ساخت و ارائه توصیه های فنی به واحد های مذکور، پاسخ به استعلام و مکالمات اداری، اجرای پروژه استعداد یابی و ظرفیت سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستانها و مناطق برای اولین بار در استان را از دیگر اقدامات انجام شده در شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد.

مدیر صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: در این مدت همچنین پیگیری جذب اعتبارات خرید ماشینهای کشاورزی از محل قانون بودجه سال 1387 از طریق بانک کشاورزی و مدیریت شهرستانها و پیگیری جذب اعتبارات جدید از تهران، پیگیری جذب و توزیع شهرستانی تسهیلات خرید کمباین و تراکتور از محل مانده یارانه بودجه سال 1385 به مبلغ 10 میلیارد ریال، خرید لوازم یدکی ادوات الگویی استان از محل اعتبارات هزینه ای تجهیز مرکز تست و بازدیدهای منطقه ای از شهرستانهای استان در ارتباط داشت و برداشت کلزا و غلات صورت گرفته است.

سودمند بازدید از ادوات الگویی تحویل شده به شهرستانها و واحدهای خدمات مکانیزه و نظارت بر بکارگیری آنها، تهیه پیش نویس برنامه پنجم اقتصادی در زیر بخش مکانیزاسیون زراعی، باغی، دامی، شیلات، تهیه فیلم آموزشی کاهش ضایعات غلات با همکاری صدا و سیما و ترویج، بازدیدهای منطقه ای از شهرستانهای استان در ارتباط کاشت ذرت و سبزی و صیفی، جذب چهار دستگاه ادوات الگویی از محل اعتبارات پروژه، تقویت مکانیزاسیون، کمباین کشت مستقیم و خاک ورز حفاظتی را از فعالیت های شش ماه نخست سال جاری عنوان کرد.

وی گفت: پیگیری انتقال دستگاه بذرکار کار پنوماتیک و کشت مستقیم از استان بوشهر برای استان، جذب یک دستگاه مولد باد برای جلوگیری از سرمازدگی باغات و نصب و تحویل به مدیریت شیروان، پیگیری امور مربوط به خدمات پس از فروش نمایندگی های ماشینهای کشاورزی، نظارت بر کار برداشت غلات و کلزا، برگزاری کلاس آموزشی مهارتی بیلردر شهرستان اسفراین با هماهنگی مرکز آموزش و دعوت مدرس از کارخانه کمباین سازی، ایران، همکاری و شرکت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و شرکت در جلسات به منظور اینترنتی و الکترونیکی شدن سیستم تحویل سوخت بخش کشاورزی از طریق سامانه تجارت آسان نیز انجام شده است.