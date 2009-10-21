اولین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مازندران در راستای تحقق پیشنهاد ستاد اصلاح الگوی مصرف و تعمیم فرهنگ مصرف بهینه آب در بین کودکان و دانش آموزان مدرسه اولین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب را با حضور دانش آموزان دختر مدرسه ندای عدالت و دانش آموزان پسر مدرسه شهید بهشتی ساری برگزار کرد.

در مراسم گشایش این جشنواره که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی، اولیاء و مربیان و مدیران با اشاره به آیاتی از کلام الله مجید آب را نعمت الهی و منظر آبادانی و زندگی توصیف کرد.

وی گفت: آنچه که شما گلهای شاد و فرزندان عزیز کشورمان و خانواده های گرامی باید بدانید این است که ایران سرزمینی کم آب بوده و آب نیز از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که خداوند زندگی و حیات هر موجود زنده ای را وابسته به آن دانست و این امر ایجاب می کند شما عزیزان که در ابتدای راه تعلیم و تربیت هستید چگونگی مصرف بهینه و درست آب را بیاموزید و در خانه و خانواده مروج فرهنگ استفاده درست از آب تصفیه شده باشید.

سلیمی در ادامه سخنانش نیاز هر فرد را به مصرف آب در شبانه روز حداکثر 150 لیتر بیان کرد.

وی با اشاره به اهمیت آب در روند توسعه پایدار، جنگ آینده کشورهای جهان را جنگ آب توصیف کرد و گفت: وزارت نیرو با همکاری وزارت آموزش و پرورش تصمیم گرفته اند تا در حرکتی هماهنگ اهمیت آب و نقش آن در زندگی را در متون درسی و سیستم تعلیم و تربیت مدارس قرار دهند.

این مراسم که در فضای بسیار صمیمی برگزار شد با اجرای برنامه هنری از سوی هنرمندان استادان با نمایش عروسکی و با موضوع آب و لزوم توجه کودکان به نحوه مصرف این ماده حیات بخش به پایان رسید.