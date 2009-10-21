راندمان نیروگاههای کشور به 45 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در چهل و یکمین گردهمایی مدیران صنعت برق گفت: در برنامه برنامه پنجم پیش بینی شده است که راندمان با احتساب نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت، به 45 درصد برسد.

وی این کار را دشوار دانست و خاطرنشان کرد: در فاصله سالهای 75 تا 85، وزارت نیرو تنها توانست 3/1 درصد راندمان نیروگاههای کشور را افزایش دهد بنابراین اینکه هر سال بیش از یک درصد به راندمان نیروگاهها اضافه شود، کاری دشوار و یا شاید غیرممکن باشد.

به گفته بهزاد، در این راستا باید توجه ویژه ای به امر بهره برداری از نیروگاههای کشور صورت گیرد، استارت این کار زده شده و بهره برداری لحظه ای خوب می تواند عمر واحدها را زیاد کرده و باعث افزایش کارایی شود.

وی با بیان اینکه واحدهای بخار عمرشان بیش از نیروگاههای گاز و سیکل ترکیبی است، گفت: سرعت در احداث این واحدها بسیار بالا است.

وی افزود: تابستان گذشته بسیار سخت گذشت و قبل، حین و بعد از انتخابات فشار زیادی، به بدنه صنعت برق وارد شد. این در شرایطی بود که برخی می توانستند برق را تبدیل به ابزاری کنند که برای کشور مشکل آفرین باشد، اما با همدلی و همفکری لحظه به لحظه، تامین برق بسیار عالی گذشت.

به گفته بهزاد در بحث تولید، علاوه بر توسعه و افزایش تولید، با برنامه ریزی بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی به خوبی انجام شد و کاری بی سابقه در کشور صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در بحث رفع گلوگاهها، خطوط انتقال و شبکه ها به سرعت وارد مدار شد و در برخی مواقع، ظرف مدت 6 ماه، 180 کیلومتر خط انتقال 400 کیلوولت در کشور احداث شد. از سوی دیگر، افت شبکه انتقال و توزیع کشور به 6/18 درصد رسید و طبق برنامه پنجم باید به 14 درصد،‌کاهش یابد.

بهزاد خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده، راندمان نیروگاهها در پایان سال گذشته به 6/36 درصد رسید و هم اکنون این رقم، کمی بالاتر از 37 درصد است.