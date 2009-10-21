جوایز صادراتی فرش مقرون به صرفه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سقطچی در نخستین سمینار فرش و تجارت الکترونیک با اشاره به علل وعوامل دخیل در صادرات فرش دستباف ایران گفت : در حال حاضر عوامل متعددی موجب سیر نزولی صادرات فرش شده است و نمی توان آن را مختص به یک موضوع کرد.



نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف وقوع بحران اقتصادی جهان و کاهش قدرت خرید مشتریان در سطح جهان را از عمده ترین عاملهای کاهش صادرات فرش برشمرد وگفت : این عامل موجب شده است تا بسیاری به دلیل زینتی و لوکس بودن این کالا آن را از سبد کالای خود خارج کنند.

وی به عوامل داخلی کاهش صادرات فرش اشاره کرد وگفت :با وجود روند افزایشی تورم در کشور پرداخت 5 درصد جایزه صادراتی برای فرش بسیار ناچیز ومقرون به صرفه نیست .وی خواستار افزایش تفاوت نرخ ارز پرداختی به شهروندان شد و گفت :با توجه به تورم موجود عدم تغییر این رقم مانع صادرات فرش خواهد شد.

سقطچی در ادامه به طرح شناسنامه دار کردن فرش برای افزایش صادرات آن اشاره کرد وگفت :در ابتدای این امر پیشکسوتان صنعت فرش در اتاق بازرگانی خواستار توقف اجرای این طرح به دلیل وجود برخی نقص ها بودند تا اینکه بالاخره این طرح به دلیل برخی مصلحت ها فعلا در دست بررسی است .

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه تنها راه خروج از بن بست فعلی صادرات فرش استفاده از تجارت الکترونیک است اظهار داشت :در حال حاضر بسیاری از بازرگانان در امریکا با راه اندازی وب سایت های مختلف فرش های ایرانی را از ما خریداری وبا سود بالا به سراسر جهان صادر می کنند اما تجار ما از آن بی اطلاعند .

همچنین نادر تاجری دبیر سمینار فرش وتجارت الکترونیک با اشاره به اینکه در حال حاضر فروش بسیاری از کالاها در سراسر دنیا به صورت اینترنتی ودر قالب تجارت الکترونیک به فروش می رسد اظهار داشت :کاهش هزینه ها ،از بین بردن محدودیت زمانی ومکانی ،کاهش هزینه اطلاع رسانی و افزایش سود مهمترین پارامترهایی هستند که از طریق تجارت الکترونیکی حاصل می شود .

وی با بیان اینکه تجارت سنتی و الکترونیکی در بازار فرش مکمل هم هستند اظهار داشت :توان تجاری افراد همراه با میزان ارتباط با مخاطبین مهمترین فاکتورها ی کسب سود وفروش بالا در بازارهای جهانی است که در تجارت الکترونیک این مخاطبان چنین برابر می شوند.

تاجری طراحی وب سایت ،آموزش نیروی انسانی و خرید تجهیزات کامپیوتری را سه عنصر ناچیز استفاده از تجارت الکترونیک دانست و گفت :ما نباید فرصت پیش آمده را در اختیار رقبا قرار دهیم چرا که بسیاری از آنها به سمت فروش الکترونیکی فرش ایرانی به نام خود روی آورده اند.