بهبود شرایط وخیم بازار جهانی فناوری اطلاعات در سال 2010

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه گارتنر در این تحقیقات نشان داد که سال 2009 به عنوان یک سال سیاه در تاریخ بازار IT ثبت می شود.

این درحالی است که در سال 2010 این بازار با یک رشد 3/3 درصدی برابر با 3/3 تیلیارد دلار می تواند تا حدودی توان از دست رفته خود را بازیابد اما برای رسیدن به سطوح سال 2008 باید تا سال 2012 منتظر بماند.

این گزارش نشان می دهد که تا پایان سال جاری، میزان خرید در صنعت IT به پایین ترین نقطه خود می رسد به طوری که رشد این بازار تا پایان سال 2009 برابر با 2/5- درصد خواهد بود.

با نگاه به بخشهای مختلف، رشد خرید در بازار نرم افزار از 1/2 - درصد سال 2008 به 8/4 درصد خواهد رسید این درحالی است که بخش سخت افزار همچنان با کاهش 5/16 درصدی و از دست دادن 317 میلیارد دلار به شرایط وخیم خود ادامه می دهد.

براساس گزارش خبرگزاری شینگهوا، پیتر ساندرگارد رئیس بخش تحقیقات جهانی گارتنر اظهار داشت: "سال 2010 هزینه ها، خطرات و رشد این بازار را تا حدودی متعادل می کند به طوری که برای بیش از 50 درصد از روسای ارشد بخش فناوری اطلاعات، رشد بودجه IT برابر با صفر درصد و یا حتی کمتر خواهد بود و تنها در سال 2011 شرایط اختصاص بودجه به این بخش به آهستگی بهبود می یابد."