وب کیوسکها راهنمای بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بازدیدکنندگان از نمایشگاه مطبوعات این امکان را دارند که با مراجعه به پایگاههای اطلاع رسانی رایانه ای و وب کیوسکهای اطلاع رسانی که در محوطه نمایشگاه قرار دارد، غرفه های رسانه های شرکت کننده را به تفکیک و با دسته بندی الفبایی جستجو کنند.

در این پایگاهها و وب کیوسکها نرم افزار اطلاع رسانی شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات با قابلیت جستجوی موردی نشریات راه اندازی شده است.

در این نرم افزار نقشه نمایشگاه نیز با راهنمای استفاده از آن برای راهنمایی بهتر مراجعان در نظر گرفته شده است.

در نمایشگاه امسال چهار پایگاه اطلاع رسانی رایانه ای و چهار دستگاه وب کیوسک خودکار راهنمای مراجعان است.