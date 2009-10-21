27 درصد مدارس بوشهر با مشارکت خیرین ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، احمد احمدنیا بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره ‌برداری از مدرسه خیریه سجادیه نور دیلم افزود: اعتقادات دینی و اعتقاد به رستگاری در روز معاد عاملی موثر و قوی برای ایثار و انفاق انسان‌های صالح و مومن جوامع مسلمان است.

وی اظهار داشت: با فعالیت انجمن خیرین مدرسه ساز استان بوشهر به همت افراد نیکوکار و خیر تاکنون 390 مدرسه و هزار و 750 کلاس در استان احداث شده است.

احمدنیا با تقدیر از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای خیر فرهنگی، آموزشی، روی آوردن خیرین به احداث و مشارکت در بناهای فرهنگی و آموزشی را نشات گرفته از درایت و نیازسنجی آنان و انجمن خیرین مدرسه ساز استان بوشهر عنوان کرد.

عضو موسسه خیریه سجادیه نور نیز گفت: مدرسه سه کلاسه سجادیه نورخاطر دیلم با 1200 متر مساحت، 165 متر زیربنا و 140 متر محوطه سازی و حصارکشی ریال اعتبار است.

عذرا استاد ملک افزود: هدف از احداث مدرسه سه کلاسه سجادیه نور روستای بند خاطر دیلم آمیختن با روح بلند فرزندان محروم جامعه و مشارکت در ساختن آینده مملکت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی است.