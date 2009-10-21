پیکاپ پارس خودرو به عراق رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارس خودرو ، اولین فاز از بسته صادراتی خودرو پیکاپ به کشور عراق ، تحویل نماینگان این کشور شد. پس از بررسی بازار عراق و مذاکره با مسئولین صنعتی این کشور، طی قراردادی سالیانه یک هزار دستگاه خودرو پیکاپ به این کشور صادر می شود که این تعداد بر اساس رضایت طرفین قرارداد قابل افزایش است.

در حالی که مذاکراه برای صادرات این خودرو به کشورهای دیگر نیز در حال انجام است ، فاز اول بسته صادراتی خودرو پیکاپ به کشور عراق به تعداد 40 دستگاه تحویل نمایندگان این کشور شده و شرکت پارس خودرو آماده واگذاری انبوه با کیفیت ترین خودرو وانت کشور به عراق است.

