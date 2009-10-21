چهار میلیون ازدواج در کشور انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا زاهدیان ظهر چهارشنبه در همایش روز آمار و برنامه ریزی در شیراز افزود: به طور میانگین بر اساس بررسیهای صورت گرفته در هر ازدواج سه خانواره نیز تحت تاثیر مستقیم قرار داشتند که بر این اساس از 18 میلیون خانوار کنونی کشور 12 میلیون خانوار در جریان این مراسمهای ازدواج حضور و سهم دارند.

وی با اشاره به دیگر آمارهای اجتماعی موجود در کشور با اشاره به اینکه کثرت متولدین سال 65 نیز باعث می شود که حیطه امکانات دریافتی این گروه سنی بیشتر از دیگران است، افزود: طبق آمار سال 85 اکثریت جمعیت ایران را افراد 20 تا 25 ساله تشکیل می دهد یعنی همان متولدین سنی سال 65 که در زمانی که آنها به سن مدرسه رسیدند مدارس چند شیفته شدند.

معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران اضافه کرد: پس از آن دانشگاه ها با آمار ورودی زیادی مواجه شد و امروز نیز این گروه سنی موضوعاتی نظیر مشکل مسکن و کار را دارند و چنانچه امروز نیز برای این گروه راه حل مناسبی پیدا نشود به طور یقین این گروه در سالخوردگی با مشکل مواجه می شوند.