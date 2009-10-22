به گزارش خبرگزاری مهر، ویلارد ون اورمن کواین (Willard Van Orman Quine) ‏ (۱۹۰۸ - ۲۰۰۰) از مهمترین منطقدانان و فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم است.

این پایگاه اینترنتی که به اهتمام پسر کواین ایجاد شده مجموعه متنوعی از آثار، دستنوشته‌ها و جایزه‌های دریافتی این فیلسوف را گرد آورده است.

در این پایگاه پیوندی برای دستیابی به لیست آثار و دستنوشته‌های این فیلسوف وجود دارد. از جمله پیوندهای جالب توجه این پایگاه شجره‌نامه و اخبار انعکاس یافته درباره کواین است.

لیست مصاحبه‌ها، دوره‌های آموزشی مرتبط با کواین و مقالات چاپ نشده کواین از جمله موضوعاتی هستند که در این پایگاه اینترنتی گردآوری شده‌اند.

کواین با رد کردن دو نظریه (دو دگم dogm) فلسفه حس‌گرایی در فلسفه تحلیلی تحول ایجاد کرد.

کواین شناخت علت هستی را در حیطه علم و آن را کاملا جدا از فلسفه می‌دانست.