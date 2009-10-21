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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

حسینی:

علوم انسانی جایگاه اصلی خود را در کشور ندارد

علوم انسانی جایگاه اصلی خود را در کشور ندارد

سرپرست دانشگاه پیام نور گفت: هم اکنون علوم انسانی جایگاه اصلی خود را در کشور ندارد و این رسالتی است که دانشگاهیان باید به آن توجه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در همایش "نقش علوم انسانی در توسعه ملی" در دانشگاه پیام نور با تأکید بر اینکه در سند چشم انداز بیست ساله باید مبنا علوم انسانی باشد، گفت: هم اکنون علوم انسانی جایگاه اصلی خود را ندارد و برگزاری چنین همایشهایی در سوق دادن اذهان مسئولان به این سمت تاثیرگذار است.

وی افزود: این رسالتی است که دانشگاهیان باید به آن توجه داشته باشند که امیدواریم با اهتمام همگان شاهد تحولات چشمگیری در این زمینه باشیم.  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بدون نگاه به انسان نمی ‌توان توسعه را معنا کرد، گفت: باید دید نوع نگرش به انسان چگونه است.

وی گفت: در موضوع توسعه، جامعه و انسان عوامل اصلی به شمار می آیند توسعه را نمی توان از علوم انسانی جدا کرد و لازمه توسعه بحث فرهنگ سازی و فرهنگ عمومی جامعه است. 

کد مطلب 968756

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