زمین لرزه 4 ریشتری کرمان خسارتی نداشته است

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: صبح امروز ساعت پنج و 14 دقیقه و 40 ثانیه زمین لرزه ای به شدت چهار ریشتر منطقه سیرچ در 50 کیلومتری شهر کرمان را به لرزه در آورد.

وی گفت: پس از این زمین لرزه گروه های محلی برای تخمین خسارات زمین لرزه کار خود را شروع کردند اما هیچگونه خسارت مالی و جانی تاکنون گزارش نشده است.

صالحی با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه و وقوع دو زمین لرزه در فاصله زمانی کم از مردم خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: منطقه سیرچ در گذشته شاهد زمین لرزه شدیدی بوده است و به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز کرمان محسوب می شود.

وی گفت: در صورت بروز زمین لرزه در هر نقطه ای از استان کرمان گروه های امدادی کرمان همیشه آماده برای امداد رسانی هستند.