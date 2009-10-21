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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

زمین لرزه 4 ریشتری کرمان خسارتی نداشته است

زمین لرزه 4 ریشتری کرمان خسارتی نداشته است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه کرمان با اشاره به زمین لرزه 4 ریشتری سیرچ گفت: این زمین لرزه هیچگونه خسارتی در برنداشته است.

محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: صبح امروز ساعت پنج و 14 دقیقه و 40 ثانیه زمین لرزه ای به شدت چهار ریشتر منطقه سیرچ در 50 کیلومتری شهر کرمان را به لرزه در آورد.

وی گفت: پس از این زمین لرزه گروه های محلی برای تخمین خسارات زمین لرزه کار خود را شروع کردند اما هیچگونه خسارت مالی و جانی تاکنون گزارش نشده است.

صالحی با اشاره به زلزله خیز بودن منطقه و وقوع دو زمین لرزه در فاصله زمانی کم از مردم خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی افزود: منطقه سیرچ در گذشته شاهد زمین لرزه شدیدی بوده است و به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز کرمان محسوب می شود.

وی گفت: در صورت بروز زمین لرزه در هر نقطه ای از استان کرمان گروه های امدادی کرمان همیشه آماده برای امداد رسانی هستند.

کد مطلب 968764

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