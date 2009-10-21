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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۳

مدیرکل بهزیستی گیلان:

نبود شغل مناسب مهمترین مشکل نابینایان است

نبود شغل مناسب مهمترین مشکل نابینایان است

رشت - خبر گزاری مهر: کیانوش کوچکی نژاد گفت: نبود شغل مناسب یکی از مهمترین مشکلات فرهنگی نابینایان جامعه است که باید مسئولان به این مهم توجه داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان گیلان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خوشبختانه در بین نابینایان و کم بینایان گروه های فرهیخته و نخبه وجود دارد، افزود: نابینایان و کم بینایان تلاشهای زیادی برای رسیدن به مدارج عالیه انجام داده اند.

وی با بیان اینکه تلاش درسازمان بهزیستی برای گسترش خدمات آموزشی است، اظهار داشت: سعی براین است که با تشکیل NGO  کارها را به نابینایان واگذار شود.

کوچکی نژاد گفت: با توجه به اینکه معلولیت ناتوانی نیست و با وجود تحصیلات عالیه معلولان نبود شغل مناسب هنوز مسئله اساسی معلولان است که رفع نشده است، باید جامعه به این باور برسد که معلولان توانمندی برای بسیاری مشاغل را دارند.

وی همچنین با بیان اینکه فعالیتهای کارآفرینی بهزیستی در قالب تعاونی گسترش می یابد، خاطرنشان کرد: تفاهمنامه ای در این راستا بین سازمان بهزیستی و وزارت تعاون منعقد شده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان عنوان کرد: طبق تعهد وزارت تعاون نسبت به تشکیل تعاونی ها صندوقی در سازمان بهزیستی ایجاد و وامهای با بهره کم به افراد داده تا در راستای جذب منابع و افزایش سطح تولید اقدام شود.

وی هدف اصلی سازمان بهزیستی را ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای افراد توانمند و مستعد زیرپوشش این نهاد اعلام کرد و افزود: خودکفایی و اشتغالزایی سبب توسعه و پیشرفت جامعه است و افراد محروم که از توانمندی های بالقوه ای برخوردارند به دلیل مشکلات مالی و نبود امکانات نباید از این توسعه و پیشرفت فاصله بگیرند.

کوچکی نژاد همچنین با اشاره به ظرفیت بالای آموزشی فنی و حرفه ای در کشور یادآور شد: از این ظرفیتها به خوبی استفاده نمی شود و سازمان با پرداخت همه هزینه های توانمندی و مددجویان بهزیستی برای توانمندی و آموزش آنان اقدام می کند.

کد مطلب 968766

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