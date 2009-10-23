فیلمبرداری "مرا ببخش مادر" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون 60 درصد از فیلمبرداری این فیلم در تهران به پایان رسیده است و هم اکنون گروه در شهرک دفاع مقدس کار را دنبال می‌کنند. تا کنون تمام بازیگران این فیلم جلوی دوربین قرار گرفته‌اند و تدوین نیز به زودی شروع می‌شود. البته گروه برای صحنه‌های پایانی راهی خوزستان می‌شوند.

در خلاصه داستان "مرا ببخش مادر" آمده است: مخالفان اشغال عراق، هشدار دادند که عراق و خاورمیانه با تلاق بزرگی است برای آمریکا. اما گوش نکردند پس در باتلاق هر چه دست و پا بزنی بیشتر فرو می‌روی و مادران سربازهای هر دو طرف جنگ هیچ وقت فرمانده‌هان را نمی‌بخشند.

مصطفی زمانی، پانته آ بهرام، مزدک میرعابدینی،، مجید بهرامی، آریا شاکری، عدنان شاه طلایی، مجید بهرامی، جهانگیرسرشار و.. بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را مهدی نادری نوشته است.

عوامل تولید "مرا ببخش مادر" عبارتند از مدیرفیلمبرداری: تورج اصلانی، صدابردار: نظام الدین کیایی، طراح گریم: مسعود عربی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، مسئول جلوه‌های ویژه: داوود رسولیان، دستیار کارگردان و برنامه ریز: حامد شریفی‌نیا، عکاس: جواد جلالی و تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.