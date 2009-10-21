نتیجه دیدار پاس و شاهین پارس جنوبی به نفع تیم بوشهری تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم شاهین پارس جنوبی و پاس همدان در هفته نهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور در حالی برگزار شد، که تیم پاس از روزبه شاه علی دوست، بازیکن شماره 14 خود که به علت 3 اخطاره شدن در دیدار با ذوب آهن محروم بود، استفاده کرد.

بر همین اساس کمیته انضباطی با بررسی موضوع فوق، روزبه شاه علی دوست را به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم پاس و حضور در مسابقات با احتساب یک جلسه محرومیت تحمل شده وی در مسابقه با راه‌آهن شهرری محکوم کرد و نتیجه دیدار پاس همدان - شاهین پارس جنوبی را 3 بر صفر به سود تیم بوشهری اعلام کرد.

با توجه به رای صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم شاهین بوشهر 11 امتیازی شد و امتیازات تیم پاس همدان نیز به عدد 8 تقلیل پیدا کرد. نتیجه دیدار شاهین پارس جنوبی - پاس همدان در هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.