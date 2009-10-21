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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "در کنار هم" دوم آبان‌ماه در رادیو ایران موضوع پیامدهای سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناس به سردبیری فریبا فاضل ساعت 9:05 پخش می‌شود.

ـ برنامه "سفارشی" 30 مهر در رادیو ایران به موضوع مباحث در حوزه خانواده می‌پردازد.

ـ برنامه "روی خط ورزش" 30 مهر در رادیو ایران برنامه‌های هفته سیزدهم فوتبال لیگ برتر را اعلام می‌کند.

ـ برنامه "بر بال یاد" دوم آبان در رادیو ایران مسئله حجاب را از دیدگاه قرآن بررسی می‌کند.

ـ برنامه "الفبای جوانی" 30 مهر در رادیو جوان به صورت زنده شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات را پوشش می‌دهد.

ـ همزمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات، باشگاه رادیویی جوان مسابقه عکس بلوتوثی را با موضوع مطبوعات در محل غرفه باشگاه رادیویی جوان برگزار می‌کند.

ـ برنامه "فراسو" 30 مهر در رادیو سلامت به موضوع پیشگیری و کنترل سنگ کلیه می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" دوم آبان در رادیو سلامت به موضوع روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی می‌پردازد.

ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" دوم آبان در رادیو سلامت به موضوع فوائد و عوارض سفید کردن دندان می‌پردازد.

کد مطلب 968770

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