اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناس به سردبیری فریبا فاضل ساعت 9:05 پخش میشود.
ـ برنامه "سفارشی" 30 مهر در رادیو ایران به موضوع مباحث در حوزه خانواده میپردازد.
ـ برنامه "روی خط ورزش" 30 مهر در رادیو ایران برنامههای هفته سیزدهم فوتبال لیگ برتر را اعلام میکند.
ـ برنامه "بر بال یاد" دوم آبان در رادیو ایران مسئله حجاب را از دیدگاه قرآن بررسی میکند.
ـ برنامه "الفبای جوانی" 30 مهر در رادیو جوان به صورت زنده شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات را پوشش میدهد.
ـ همزمان با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات، باشگاه رادیویی جوان مسابقه عکس بلوتوثی را با موضوع مطبوعات در محل غرفه باشگاه رادیویی جوان برگزار میکند.
ـ برنامه "فراسو" 30 مهر در رادیو سلامت به موضوع پیشگیری و کنترل سنگ کلیه میپردازد.
ـ برنامه "بحث روز" دوم آبان در رادیو سلامت به موضوع روز مبارزه با سلاحهای شیمیایی میپردازد.
ـ برنامه "گفتگوی پزشکی" دوم آبان در رادیو سلامت به موضوع فوائد و عوارض سفید کردن دندان میپردازد.
نظر شما