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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۷

راندمان آبیاری بخش کشاورزی گلستان به 70 درصد می رسد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: با توسعه آبیاری بارانی و قطره ای راندمان آبیاری استانی به 70 تا 90 درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو بعداز ظهر چهارشنبه در همایش مدیریت مصرف آب در گرگان افزود: با توجه به اینکه مصرف 77 درصد آب استان را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است با استقرار سیستمهای آبیاری تحت فشار می توان صرفه جویی مناسبی را در مصرف آب داشته باشیم.

وی اظهار داشت: مدیریت بهینه مصرف در زمینه کشاورزی در دستور کار قرار دارد که از مهمترین موارد می توان به بحث مدیریت بهینه مصرف آب در امر کشاورزی اشاره کرد.

به گفته مصطفی لو، مصرف بهینه نهاده های کشاورزی و مصرف بهینه سموم را با استفاده از مبارزه بیولوژیک در دست اقدام است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در نظر داریم با استفاده از روش مبارزه بیولوژیک مصرف سموم و کود شیمیایی را تاحد قابل قبولی کاهش دهیم.

وی یادآور شد: برای کشت زراعتهای مختلف استان انجام عملیات خاک ورزی حفاظتی بدون شخم، خشکه کاری برنج، مینی تیوبر، استفاده از کودهای سبز و کودهای بیولوژیکی ضمن مدیریت در مصرف آب از دیگر برنامه هاست.

وی عنوان کرد: سیستمهای گلخانه ای، پرورش قارچ از ضایعات، اجرای طرح تغییر کاربری اراضی شیبدار همگی با دیدگاه مصرف بهینه نهاده های کشاورزی و آب تا رسیدن به جایگاه مورد نظر دنبال خواهد شد.

کد مطلب 968771

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