تئاتر ظرفیت پرداختن به تمام مسائل بشری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، داوود کیانیان بعداز ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره رضوی در بندرعباس به خبرنگاران گفت: تئاتر دینی دارای جایگاهی والایی است و مسائل دینی همیشه در تمام ایام از دغدغه های بشر بوده است و یکی از ویژگی های تئاتر به خصوص در زمینه خلاقیت علاوه بر طبیعت تصویر کردن ماوراالطبیعه است و از آن جایی که پایه و اساس دین را مسائل ماوراالطبیعه تشکیل می دهد تئاتر به خوبی می تواند این فضای ذهنی و ماورایی را به تصویر بکشد.

کیانیان جایگاه تئاتر عروسکی را در جشنواره رضوی بسیار مهم دانست و گفت: تئاتر عروسکی با تصویر سازی ها و دنیاهای خلاقانه ای که دارد می تواند در ترویج و اشاعه فرهنگ رضوی نقش ویژه ای را دنبال کند که این بخش در جشنواره تئاتر رضوی جدی گرفته شده است.

عضو هیئت داوری سومین جشنواره رضوی فضای جشنواره را بسیار صمیمانه و عاشقانه توصیف کرد و ادامه داد: به رغم محاسن و نقاط قوت بسیار زیاد جشنواره ضعفهایی در زمینه عدم باور پذیری بعضی از مفاهیم دینی به چشم می خورد که می تواند در دراز مدت آسیبهایی را به آثار تولید شده بزند به همین دلیل گاه احساس می کنیم یک انگیزه قوی درونی که مورد باور صاحبان اثر باشد، وجود ندارد.

به گفته وی، اگر موضوع جشنواره انگیزه اصلی دست اندرکاران و تولید کنندگان باشد هرگز نمی شود محتوای آن را از تار و پود یک اثر نمایشی خارج کرد.

کیانیان با تاکید بر نیاز تمام اقشار جامعه به تئاتر عروسکی بیان کرد: تئاتر عروسکی برای عموم است نه ویژه کودک و نوجوان اما به دلیل این که کودک دارای دید جاندارپذیری است بسیار می تواند با عروسک ارتباط برقرار کند به همین دلیل بخشی از فعالیتهای نمایشی عروسکی در دنیا ویژه کودکان و نوجوانان است اما پدیدآورندگان آثار عروسکی هرگز از تولید نمایش برای بزرگسالان دریغ نمی ورزند.

کیانیان از پیشکسوتان صاحب نام و از نویسندگان و کارگردانان مشهور عرصه تئاتر عروسکی است که کارگردانی نمایشهای "حق الیقین"، "چوب دو سر طلا"، "صد بار اگر توبه شکستی بازا"، "راز درخت مقدس"، "دو پرنده و فیل" و "خروسک پریشان" را در کارنامه خود دارد.