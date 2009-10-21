90 درصد تره بار صادراتی کشور از کرج صادر می شود

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 85 تا 90 درصد تره بار و 65 درصد میوه صادراتی کشور در کرج تولید می شود و عمده بازار هدف این محصولات نیز کشورهای حوزه خلیج فارس است.

وی افزود: علاوه بر میوه و تره بار، شوینده های بهداشتی، محصولات آرایشی، مواد غذایی، دارو، مواد پایین دست پتروشیمی نظیر پلاستیک و فرش نیز از جمله کالاهای صادراتی مزیت دار کرج محسوب می شوند.

رکنی همچنین اغلب کشورهای cis ، کشورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا، کشورهای آفریقایی، آسیای شرق و جنوب شرقی مانند ژاپن و تایلند را نیز از دیگر کشورهایی برشمرد که محصولات یاد شده به آنها صادر می شود.

این کارشناس مسائل بازرگانی به برخی مشکلات صادرکنندگان نظیر نقدینگی واحدهای صادراتی که اغلب به صورت سرمایه در گردش هستند اشاره کرد و بیان داشت: طولانی بودن پروسه دریافت تسهیلات اعطایی از سوی بانکها و پایین بودن میزان اعتبار واحدهای صادرکننده از دیگر مشکلات کنونی صادرکنندگان است.

وی خاطرنشان کرد: پایین بودن نرخ ارز، پایین بودن قیمت پایه صادراتی و موانع اصلی بر سر راه دریافت یارانه صادراتی که به اشتباه با نام جایزه صادراتی مرسوم شده است نیز از جمله مشکلات صادرکنندگان است.

وی وجود دفاتر مرکزی کارخانجات و واحدهای تولیدی صادرکننده در کرج را از دیگر مشکلات این واحدها برای دریافت تسهیلات از بانکهای کرج برشمرد و ادامه داد: چون اغلب حسابهای بانکی واحدهای فوق مربوط به بانکهای تهران است و گردش مالی این حسابها نیز در تهران اتفاق می افتد، بانکهای کرج به واحدهای صادر کننده که واحدهای تولیدی شان مستقر در کرج است، تسهیلات ارائه نمی کنند.

رکنی صادر کنندگان میوه و تره بار کرج را از کسانی برشمرد که بیشتر با مشکل یاد شده مواجه اند.

این مسئول انتقال فرآورده ها و محصولات صادراتی از کرج را به وسیله فرودگاه بین المللی پیام و نیز از طریق کانتینرهای یخچال دار بیان کرده و تاکید کرد در همین راستا سیستم حمل و نقل زمینی برای انتقال کالاهای به ویژه کالاهای فاسد شدنی باید نوسازی و بازسازی شود.