جشنواره سراسری نماهنگ رضوی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سیدعارف علوی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه لرستان اظهار داشت: پس از اعلام فراخوان جشنواره سراسری نماهنگ رضوی بیش از 36 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد اثر 26 اثر به مرحله مسابقه راه پیدا کرده اند، خاطرنشان کرد: همچنین تعداد شش اثر جنبی مرتبط با مباحث دینی در این جشنواره حضور خواهند یافت.

علوی همچنین از ارسال چهار اثر از هنرمندان لرستانی به این جشنواره خبر داد و عنوان کرد: از دیگر برنامه های جنبی در این جشنواره برگزاری نمایشگاه تندیس واره و جشنواره خوشنویسی با موضوع حدیث سلسله الذهب در شهرستان پلدختر است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه تعداد هفت استان آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند، یادآور شد: برای نفوذ بیشتر برنامه های فرهنگی و هنری در این جشنواره افتتاحیه آن در کل شهرستانها برگزار خواهد شد.

علوی با اشاره به جوایز اختصاص یافته برای نفرات برتر این جشنواره بیان داشت: به نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ دو میلیون، 1.5میلیون و یک میلیون اهدا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در برگزاری جشنواره آواها و نواهای رضوی استان لرستان در سه سال گذشته دارای نقص هایی بوده است، خاطرنشان کرد: عدم توجه به موسیقی و نوع جشنواره به وجود نیامدن محصول جدیدی در این زمینه و مشابهت این جشنواره در لرستان با استانهای دیگر از نقصهای این جشنواره محسوب می شد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: با برگزاری جلسات متعدد با شورای راهبردی جشنواره و کارشناسان در استان برای جلوگیری از وجود شباهت در جشنواره لرستان با استانهای دیگر ساخت نماهنگ برای ارسال به جشنواره به تصویب رسید.

علوی ابراز امیدواری کرد که با اطلاع رسانی در مورد این جشنواره در سالهای آینده این جشنواره بهتر برگزار شود.