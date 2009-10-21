درمان سرطان با رادیودارو / افزایش کیفیت محصولات کشاورزی با فناوری جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد قنادی روز چهارشنبه در همایش ملی"موفقیت هسته ای، ابعاد فرهنگی، هویت ملی" در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی افزود: در مرکز کرج تحقیقات گسترده ای برای تحقیقات کشاورزی با کمک فناوری هسته ای برای بالا بردن کیفیت و کمیت گندم و دیگر حبوبات در حال انجام است.

وی گفت: بزرگترین استفاده از انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای است زیرا در تشخیص و درمان کلیه بیماریهای سرطانی به وسیله رادیوایزوتوپ ها امکان پذیر است.

قنادی با اشاره به تاریخ ورود انرژی اتمی به و تاثیرات آن در دنیا گفت: انرژی اتمی در سالهای اول دهه 40 میلادی با تعریف نابودی اجتماع شناسانده شد و از آن زمان یک توهمی از انرژی اتمی در دل همه وجود داشت. در این میان فناوری هسته ای رشد بی ‌نظیر در میان صنایع و فناوریها به ویژه در رابطه با تولید انرژی واستفاده در صنایع کشاورزی و پزشکی داشته و باید توجه کرد که این فناوری از فناوریهای جدید و جوان است.

معاون سازمان انرژی اتمی گفت: توان صنعتی هر کشور به علم و فناوری آن بر می‌گردد و فناوری هسته ای صنعتی است که کلیه علوم وفنون به آن وابسته هستند وکشورهایی که در وادی نیروگاه های هسته ای گام برداشته ‌اند می توان گفت که بدون استثنا در صنایع خود به پیشرفتهای بسیاری نایل آمده ‌اند که دلیل آن این است که وقتی کسی نیروگاه هسته ای می سازد باید به صورت اجبار از صنایع و متخصصین درجه یک استفاده کند و این خود باعث رشد و شکوفایی در صنعت می ‌شود.

قنادی یادآور شد: اهمیت انرژی هسته ای در مقایسه با نیروگاه ‌ها و انرژی فسیلی تنها به خاطر محیط زیست نیست. از سوی دیگر ایمنی انرژی هسته ای از نظر اقتصادی نیز قابل توجه است و در صنایع کشور شکوفایی بالاتری ایجاد می کند و بی ‌نظیر است.

وی اضافه کرد: می توان گفت پزشکی بدون ‌استفاده از انرژی هسته ای دیگر معنایی ندارد و پزشکی کاملاً وابسته به استفاده از رادیو ایزوتوپها و فناوری هسته ای است.

معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص بالا بردن کیفیت و کمیت مواد غذایی به کمک فناوری هسته ای گفت: صنایع مختلفی از جمله صنایع نفت،‌ نیروگا‌هها و آب و ‌تجهیزات پزشکی از این فناوری بهره می برند.

قنادی با اشاره به یکی از موهبت های فناوری هسته ای، اظهار داشت: مغزهای متفکر و توانمند درعرصه فناوری هسته ای حضور دارند که باید در این عرصه به آنها و توانمندیها، با هدایت های لازم و پشتیبانی ‌های آن توجه خاصی کرد و این امر قطعاً باعث شکوفایی این صنعت می شود.

وی با اشاره به ظهور نسل چهارم نیروگاه های هسته ای در دنیا گفت: این نیروگاه ها برای بکارگیری فناوری هسته ای در تولید انرژی ایجاد شده و می توان از انرژیهای نو و تولید هیدروژن نیز از آنها استفاده کرد.

معاون سازمان انرژی اتمی به کاربردهای فناوری هسته ای درصنایع پزشکی و غذایی اشاره کرد ویادآور شد: اکنون از عکسبر داری از یک دندان تا شناسایی و درمان خطرناکترین بیماریها از این فناوری استفاده می شود. در حال حاضر در 24 کشور دنیا 40 نوع مواد غذایی را برای بالا بردن کیفیت مواد غذایی و مدت نگهداری پرتو می دهند.

وی با اشاره به این موضوع که ایران در صنعت فناوری هسته ای در رده های بالایی در دنیا قرار دارد، گفت: در ماه های آینده خبرهای خوبی در خصوص فناوری‌ هسته ای خواهیم داد.

قنادی گفت: این فناوری فقط تولید انرژی نیست بلکه ‌درصدی از این فناوری مربوط به تولید انرژی است و در زندگی، صنعت، اجتماع و فرهنگ وسیاست ما تاثیرگذار بوده است.هرکشور دارنده فناوری هسته ای قطعا یک کشور قدرتمند است، نه به واسطه‌ داشتن سلاح هسته ای بلکه به دلیل داشتن یک تکنولوژی بسیار بالا.

وی به دلیل اهمیت فناوری هسته ای در تولید انرژی اشاره کرد و گفت: در نیروگاه های هسته ای ما نیازی به اعمال سوخت روزانه نداریم و این در حالی است که هم اکنون با پیشرفتهای موجود نیروگاه ها دو تا سه سال یک بار سوختگذاری می شود.

قنادی اضافه کرد: در شکافت یک هسته اورانیوم معادل 200 میلیون الکترون ولت انرژی ایجاد می ‌شود و زمانی که این انرژی را با دیگر سوختها مقایسه می کنیم می بینیم که تولید این انرژی بسیار بالا است به همین دلیل فقط یکبار در سال سوختگذاری انجام می ‌شود.

معاون سازمان انرژی اتمی رسیدن به چرخه هسته ای را فرآیندی پیچیده،‌ سنگین، سخت و با تکنولوژی بسیار بالا و مهم دانست و افزود: چرخه سوخت هسته ای از حلقه های متعددی تشکیل شده و هر کدام از این حلقه ها اگر وجود نداشته باشد، این چرخه ناقص خواهد بود.

وی اضافه کرد: شناسایی و پتانسیل وجود اورانیوم در معادن روی زمین و زیر زمین اهمیت دارد. بیشترین مقدار اورانیوم در کشورهای جنوب و شمال زمین وجود دارد. کشورهایی چون برزیل، کانادا، استرالیا و روسیه و ما نیز یک سوم کشور را برای این نوع معادن مورد بررسی قرار داد‌ه ایم.

قنادی گفت: پس از اکتشاف اورانیوم تبدیل اورانیوم موجود در خاک وسنگ اهمیت می ‌باید که اختصاصی‌ترین حالت برای استخراج آن از سنگ معدن حدود 200 PPM است. پس از استخراج اورانیوم، آن تبدیل به شکل معروف کیک زرد ناخالص که مثل نفت خام است، می شود. کیک زرد حاوی 75 تا 80 درصد اورانیوم است و مابقی فلزات و خاک و خاشاک است. هنگامی می توان از اورانیوم به عنوان سوخت استفاده کرد که به خلوص 99/99 درصد و بیشتر برسد. این در حالی است که سوختهای فسیلی این گونه نیست.

وی یادآور شد: پس از این مرحله کیک زرد به گاز بسیار استراتژیک و ارزشمندی به نام هگزافلورید، اورانیوم UF6 تبدیل می شود و نقطه عطف فناوری‌ هسته ما از احداث و ساخت کارخانه بزرگ UCF در اصفهان این بود که کیک زرد را از یک قسمت بگیرد و پس از پروسه های متعدد به UF6 تبدیل کند که همان خلوص 99/99 درصد را دارد.

معاون سازمان انرژی اتمی در ادامه با اشاره به مراحلی که باید برای غنی سازی انجام گیرد، گفت: ما در پروژه UCF اصفهان در سال 71 قراردادی با چینی ‌ها داشتیم که آنها هیچگاه آن را انجام ندادند و در نهایت در پایان سال 81 تصمیم گرفته شد که این پروژه راه اندازی شود و برای این کار حدود 600 مهندس از دانشگاه ‌های مختلف گردهم آمدند و در این پروژه به ما کمک کردند تا این پروژه با تمام منابع و بدون هیچ گونه کمک خارجی به راه بیافتد، اگرچه نقشه های اولیه برای چینی ها بود.

وی گفت: زمانی بود که ما حتی 10 گرم UF6 نداشتیم و می ‌خواستیم ببینیم که این ماده چه شکلی است؛ اما اکنون ما بیش از 500 تن UF6 در UCF اصفهان داریم.

قنادی با اعلام اینکه ایران هفتمین کشور دنیا در پروژه UCF است گفت: ما در پروژه‌ غنی سازی جزء 10 کشور اول دنیا هستیم و پس از غنی سازی تبدیل به UO2 و تبدیل به دی ‌اکسید اورانیوم غنی شده و تبدیل به میله های سوخت در نهایت مجموعه های سوخت جهت استفاده در نیروگاه های هسته ای باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به این نکته که درحال حاضر 16 درصد برق دنیا از نیروگاه های هسته ای تامین می شود، گفت: حدود 438 رآکتور قدرت و 284 رآکتور تحقیقاتی برای تولید رادیو ایزوتوپها در دنیا وجود دارد.

معاون سازمان انرژی اتمی با اشاره به استفاده از رادیو ایزوتوپها برای تشخیص و درمان بعضی از بیماریها در دنیا گفت: ما به تازگی از دو سال گذشته در ایران در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده ایم.