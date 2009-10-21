127 طرح تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباسعلی نوری نیا بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در آق قلا افزود: این طرحها در ارتباط باگونه های گیاهی غلات عمدتا گندم نان، گندم دوروم، جو، دانه های روغنی (سویا، کلزا و آفتابگردان) بوده است.

وی اظهار داشت: سبزی و صیفی و حبوبات (باقلا، نخود، عدس، ماش، سیب زمینی، خربزه) ذرت و گیاهان علوفه ای، باغبانی (زیتون، گردو و پکان) از دیگر طرحهای تحقیقاتی اجرا شده است.

به گفته نوری نیا، برنج، چغندرقند و بانک ژن گیاهی و تولید و تکثیر بذور هسته های نوکلئوس، سوپر الیت (مادری) و پرورش 1، 2 و 3 محصولات مختلف زراعی در سطحی حدود 100 هکتار از فعالیتهای محققان بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان افزود: فعالیتهای تحقیقاتی بخش در ایستگاه های تحقیقاتی گرگان، گنبد، مزرعه نمونه ارتش، واحدهای آزمایشگاهی بخش شامل گلخانه بیماری های غلات و آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی زراعی و همچنین در بعضی از مزارع زارعین انجام می شود.

در این مراسم به رسم یادبود از 20 نفر از منتخبین و همکاران مرکز که در امر تحقیقات و تولید نهال و بذر همکاری داشته اند، تقدیر شد.