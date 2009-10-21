حکم علیرضا سجادپور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: رجا واثق دارم که با استعانت از فیوضات الهی و استمداد از فرهیختگان و اهالی شریف سینمای ایران در برقراری فضایی سرشار از مفاهمه، درک متقابل و صراحت در حوزه تحت مسئولیت خویش همراه با نوگرائی و نگاه تحول آفرین، اهتمام لازم را معمول داشته و به احسن وجه از اصول و ضوابط روشن قانونی صیانت خواهید نمود.

تأییدات خداوندی را برای موفقیت شما صمیمانه خواستارم.

سیدعلیرضا سجادپور متولد 1339 در تهران است. وی دارای مدرک مهندسی عمران دانشگاه پلی تکنیک و کارشناسی ارشد گرایش فیلمنامه نویسی دانشگاه هنر است. سجادپورپیش از این به عنوان مدیر عامل موسسه سینمایی تلویزیونی بنیاد مستضعفان و جانبازان، مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، رئیس فرهنگسرای هنرو معاون فرهنگی میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد.