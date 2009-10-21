ضرورت تلاش برای رسیدن به علوم انسانی متناسب با کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل صبح چهارشنبه در همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی در دانشگاه پیام نور با انتقاد از اینکه علوم انسانی در کشور ما سامان درستی نیافته است، اظهار داشت: این در حالی است که به دلیل ارزان بودن این علوم و عدم نیاز آن به آزمایشگاه و امکانات تجهیزاتی، هر روز بر تعداد دانشگاهها و رشته ‌های علوم انسانی افزوده می ‌شود.

وی گفت: متفکران ما آنقدر که به علم توجه دارند به مبانی علوم توجه عقلی ندارند این مطلب کلی به ویژه در علوم انسانی صحیح و صادق است، به این معنا که علوم انسانی حتما مبتنی بر یک فلسفه است و تا زمانی که آن فلسفه ‌ها شناخته شوند ما نمی‌ توانیم در باب علوم انسانی داوری درستی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از تفاوتهای علوم انسانی با سایر علوم را در این دانست که انسان خصوصیاتی دارد که در طبیعت موجود نیست و مهمترین آن آزادی و اختیار است.

وی با بیان اینکه وحدت بین علوم غیرانسانی هرگز در علوم انسانی وجود ندارد، گفت:‌ علوم انسانی به علت اختلاف نظرها قابل پیش بینی نیست.

حداد با تأکید بر اینکه پذیرش علوم انسانی غربی به معنی پذیرش مبانی علوم انسانی است، افزود: اگر مبانی این علوم انسانی را بپذیریم، پذیرفتن علوم انسانی غربی منطقی است اما نکته حائز اهمیت این است که چگونه می توان قبل از اینکه این مبانی را نقد کنیم، این علوم را بپذیریم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ارائه مدل توسعه اسلامی با کمک مفاهیم قرآنی گفت: متفکران بزرگی در دنیای اسلام و خارج از اسلام هستند از این رو ما نمی ‌توانیم مدل توسعه غربی را بپذیریم.