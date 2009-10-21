کنارگذاشتن فرانسه یک اقدام انقلابی تنبیهی بود/ لزوم پاسخگویی پاریس به تعهدات

حمید رضا ترقی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات اخیرتهران با واشنگتن که درباره تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران انجام شد، اظهارداشت : طبق قراداد " ام.پی.تی" تامین اورانیم با غنای 20 درصد برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای آن است که براین اساس کشورهای ثالثی که این سوخت را دارند طبق قراداد "ام.پی.تی"موظف به تامین آن برای اعضای که فاقد چنین سوختی هستند می باشند، لذا آمریکا، فرانسه و روسیه که دارای این سوخت هستند برای فروش اورانیم خود به ما با یکدیگر به رقابت می پردازند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه آمریکائی ها در برابر اقدامات تاثیرگذار و برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند وحتی واکنش های آنان هم نسبت به جمهوری اسلامی ایران واکنشهای انفعالی است، تصریح کرد: آمریکائی ها در رابطه با فروش اورانیم با غنای 20 درصد به ایران مجبور به رقابت با روسیه وفرانسه هستند، چراکه به هرحال آنان می خواهند به نوعی نقش خود را در کنترل فعالیت های هسته ای ایران ایفاء نمایند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران شرایطی را در پیش روی غرب قرار داده که آنان را ناچار به خرید اورانیم با غنای زیر5 درصد از کشورمان کرده است، خاطرنشان کرد: درحقیقت خریدن اورانیم با غنای زیر 5 درصد از سوی این کشورها، پذیرفتن ایران هسته ای است واین یک موفقیت بزرگ در صحنه بین المللی به شمار می آید.

ترقی افزود: از سوی دیگر آمریکا هم نمی تواند نسبت به فروش اورانیم با غنای 20 درصد رقابتی را با کشورهای غربی دیگر نداشته باشد، بنابراین سیاست دوگانه غرب یا آمریکا در قبال ایران ناشی از دیپلماسی فعال ایران در برابر مسائل هسته ای است.

این عضو ارشد حزب موتلفه در ادامه با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: طبیعتا جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه می داند آمریکائی ها از هیچ تلاشی برای جلوگیری از هسته ای شدن و ادامه فعالیت های هسته ای کشورمان کوتاهی نکرده و نخواهند کرد، اما درعین حال معتقدم به هرحال باید چالش اصلی خود را با آمریکا بعنوان مانعی برای هسته ای شدن کشورمان را به شکلی حل وفصل نماییم که عزت واقتدار جمهوری اسلامی ایران هم حفظ شود.

وی تاکید کرد: درعین حال جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی در رابطه با هموار کردن راه پیشرفت مذاکرات هسته ای دریغ نورزیده است به گونه ای که همواره سعی کرده حسن نیت خود را برای برطرف کردن موانع وعادی سازی پرونده هسته ای دنبال کند.

ترقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حذف نام فرانسه از لیست فروشندگان سوخت به ایران، تصریح کرد: کنارگذاشتن فرانسه از لیست فروشندگان سوخت به ایران یک اقدام انقلابی تنبیهی بود که جمهوری اسلامی ایران توانست این کار را انجام دهد.

وی با اعلام اینکه تاکنون سابقه نداشته که کشوری در چنین مبادلاتی دست به انجام این کاربزند، عنوان کرد: حذف نام فرانسه از لیست فروشندگان سوخت به ایران حاکی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران در انتخاب کشور فروشنده سوخت بود.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با تاکید بر اینکه دستگاه ها و نهادهای مدنی در کشور فرانسه باید از دولت کشورشان بخواهند که چرا چنین ضرر هنگفتی را دراین مبادله اقتصادی متحمل شده است، گفت: علاوه براین دولت فرانسه باید نسبت به تعهداتی که در قبال جمهوری اسلامی ایران به آنها عمل نکرده است نیز پاسخگو باشد.

وی یادآورشد: رژیم سابق سهامی را از کارخانه غنی سازی اورانیم فرانسه خریده بود اما بعد از انقلاب دولت فرانسه بدون مجوز قانونی سهمی به ایران نداد ضمن اینکه طبق توافقنامه دوجانبه ای قرار بود دولت فرانسه دراحداث وراه اندازی نیروگاه اتمی برق دارخوین با جمهوری اسلامی ایران همکاری کند که به این تعهدش هم پایبند نبود.

ترقی درپایان تصریح کرد: مجموعه این کارشکنی ها می تواند مقدمه ای برای طرح شکایت جمهوری اسلامی ایران از دولت فرانسه در دادگاه بین المللی لاهه باشد.