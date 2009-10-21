آغاز دور جدید مذاکرات گازی ایران – بحرین به میزبانی تهران

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که وزارت نفت در آخرین مرحله از پیگیری وضعیت آغاز مذاکرات صادرات گاز به بحرین با ارسال نامه ای به بحرین برای از سر گیری مذاکرات گازی اعلام آمادگی کرده که تاکنون مسئولان نفت و گاز بحرین پاسخی به این نامه نداده اند.



در همین حال پیش بینی می شود دور جدید مذاکرات گازی ایران و بحرین پس از هشت ماه توقف به زودی به میزبانی تهران برگزار شود که تاکنون زمان خاصی برای برگزاری این مذاکرات دو جانبه پیش بینی نشده است.



امروز عبدالحسن میرزا، وزیر امور نفت و گاز بحرین از تصمیم دولت خود برای از سرگیری مذاکره با ایران برای واردات گاز طبیعی خبر داده و گفته است: این مذاکرات به زودی آغاز می شود.



به گزارش مهر، بحرین یکی ازمشتریان گاز ایران است که از شهریور ماه سال 1386 تاکنون پنج جلسه مشترک کاری با طرف بحرینی در تهران و منامه تشکیل شده که در آخرین جلسه ضمن اعلام فرمول قیمت گاز پیشنهادی، توضیحات کاملی درخصوص چگونگی تعیین قیمت گاز بر اساس بازارهای بین‌المللی به هیئت بحرینی ارائه شده است.



پس از این نشست، مقرر شد بحرینی ها حداکثر تا اواسط بهمن ‌ماه سال گذشته نقطه نظرات خود را در این خصوص و در رابطه با چگونگی سرمایه‌گذاری در فازهای 15 و16 پارس جنوبی اعلام و جهت ادامه مذاکرات به تهران سفر کنند که با گذشت هشت ماه از تاریخ مقرر، آنها به میز مذاکره باز نگشته اند.



در این رابطه پیش بینی می شد مذاکرات انجام شده با طرف بحرینی درارتباط با سرمایه‌ گذاری آن کشور در توسعه بالادستی فاز های 15 و 16 پارس جنوبی به میزان 4 میلیارد دلار در قبال دریافت حدود یک میلیارد فوت مکعب در روز گاز (تا سقف 3/28 میلیون مترمکعب در روز) به مدت 25 سال به امضای قرارداد منجر شود.