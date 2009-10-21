فرانسه برای سیاسی جلوه دادن تامین سوخت راکتور تهران تلاش می کرد

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنار گذاشتن فرانسه از جمع کشورهایی که از سوی آژانس مامور تامین سوخت راکتور تهران شده اند، اظهارداشت: تامین اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد برای راکتور تهران یک موضوع فنی است و تامین این سوخت وظیفه آژانس و کشورهای عضو باشگاه هسته ای از قبیل روسیه، آمریکا و فرانسه است.

وی افزود: متاسفانه فرانسوی ها تحلیل شان درباره تامین سوخت راکتور تهران این بود که این موضوع یک نوع امتیاز سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران است که اگر این موضوع را بپذیریم حتی در صورت گرفتن اورانیوم غنی سازی شده 3.5 درصد از جمهوری اسلامی ایران و واگذاری اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد در قبال آن؛ بازهم آژانس به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکرده است.

فلاحت پیشه تصریح کرد: آژانس موظف است برای نشان دادن صداقت خود در قبال جمهوری اسلامی ایران که پیش از این بارها به عنوان یکی از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی حسن نیت خود را نشان داده است، شرایط را برای تامین سوخت راکتور تهران آماده نماید، به خصوص که از این راکتور استفاده دارویی می شود.

این نماینده مجلس گفت: البته بحث هایی هم که درباره سیاسی بودن این مذاکرات مطرح می شود از پایه اساسی ندارد چون اگر به ترکیب هیئت ها نگاهی بیندازیم، ترکیبی کاملا فنی وغیرسیاسی را شاهد هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فرانسوی ها چون پیش از این هم سابقه خوبی از خود برجای نگذاشته اند و به برخی تعهدات خود عمل نکرده اند، از ترکیب کشورهایی که قرار است نسبت به تامین سوخت راکتور تهران اقدام کنند، کنار گذاشته شدند.