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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

روستاهای پرجمعیت گلستان صاحب کتابخانه عمومی می شوند

روستاهای پرجمعیت گلستان صاحب کتابخانه عمومی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: کتابخانه عمومی در روستاهای بالای سه هزار نفر جمعیت راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسین علوی عصر چهارشنبه در انجمن کتابخانه عمومی گرگان افزود: پیگیری و راه اندازی کتابخانه روستایی با جمعیت بالای سه هزار نفر در شهرستان و مذاکره با اداره کل روستایی استانداری و نهاد کتابخانه ها جهت همکاری بیشتر از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: همچنین باید برای ساخت کتابخانه مرکزی در شهرستان گرگان پیگیری شود و تا این طرح اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: تامین اعتبار جهت برگزاری مراسم هفته کتاب، پرداخت علی الحساب مبلغی از نیم درصد شهرداری به حساب انجمن کتابخانه های گرگان و تایید مطالعه فرایند شبکه فناوری اطلاعات و ارائه گزارش فنی جهت تامین اعتبار در انجمن از جمله مصوباتی است که باید اجرا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، خواستار حضور بیشتر و مداوم انجمن در فضای مدیریتی و نظارتی کتابخانه ها شد.

علوی با اشاره به کتابهای موجود در کتابخانه های استان عنوان کرد: کتابهای موجود در این مراکز پاسخگوی نیازهای جمعیت استان نیست.

حدود 30 کتابخانه عمومی در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 968813

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