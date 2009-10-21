واگذاری ۳۰ درصد کارگاه های فنی و حرفه ای خرم آباد به بخش خصوصی

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مرکز شماره یک خرم آباد با ۱۸ رشته آموزشی اتوکد، نقشه برداری، جوشکاری برق، جوشکاری آرگن، تراشکاری، دیجیتال و ... به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی همچنین عنوان کرد: ۱۰۰ درصد کارآموزان رشته برق ساختمان درجه ۲ مرکز آموزش فنی و حرفه ای ۲۲ بهمن خرم آباد در بازار کار مشغول به فعالیت می شوند.

وی تصریح کرد: کارگاه برق این مرکز با ظرفیت تعداد ۴۰ نفر کارآموز در دو شیفت کاری از کارگاه های واگذار شده به بخش خصوصی است که کار آموزان به مدت ۷۰۰ ساعت در این کارگاه آموزش می بییند.