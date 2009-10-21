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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

11 میلیارد ریال محصول آفتابگردان در گلستان خرید تضمینی شد

11 میلیارد ریال محصول آفتابگردان در گلستان خرید تضمینی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان اعلام کرد: 11 میلیارد و 913 هزار ریال برای خرید محصول آفتابگردان به کشاورزان استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نقی اسدی بعداز ظهر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: از زمان برداشت محصول تا امروز دو هزار و  900 تن محصول آفتابگردان از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی سطح زیرکشت این محصول را در استان شش هزار و 400 هکتار اعلام و اضافه کرد: پیش بینی می شود از این مقدار شش هزار و 500 تن محصول برداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: محصول آفتابگردان کشاورزان با احتساب دو درصد افت و 9 درصد رطوبت تحویل در مراکز خرید به صورت تضمینی هر کیلوگرم پنج هزار و 700 ریال خریداری می شود.

به گفته اسدی، هفت مرکز در شهرستانهای مینودشت، علی آباد کتول، آق قلا محصولات آفتابگردان کشاورزان استان را خریداری می کنند.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.

کد مطلب 968815

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