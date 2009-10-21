نیم میلیون نفر در شهرکهای صنعتی کشور مشغول بکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حیدری بعداز ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان اظهار داشت: شهرکهای صنعتی به عنوان یکی از قطبهای مهم اشتغالزایی در سراسر کشور هم اکنون 500 هزار فرصت شغلی را در اختیار کارجویان قرارداده است.

وی افزود: هم اکنون 23 هزار واحد صنعتی در کشور 795 شهرک صنعتی مشغول به فعالیت هستند.

وی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال 90 تعداد واحدهای صنعتی به 45 هزار واحد خواهد رسید و میزان اشتغالزایی نیز دو برابر خواهد شد.

وی با اشاره به تسهیلات دولتی به شهرکهای صنعتی عنوان کرد: هم اکنون دولت با کمک به بخش خصوصی در این شهرکها زمین با تسهیلات ویژه در اختیاز متقاضیان قرار می گیرد.

وی افزود: پنج درصد از قیمت زمین به صورت نقد و بقیه به صورت اقساط پرداخت می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان نیز با اشاره به لزوم رسیدن به اهداف برنامه چشم انداز در بخش صنعت گفت: یکی از نقاط ضعف مدیران در واحدهای صنعتی عدم استفاده از تجربیات گذشته است در حالیکه روندهای کاری گذشته نقش مهمی در تصمیمگیری مدیران صنعتی دارد.

علیرضا زراعتی با تاکید بر بومی سازی صنعت متناسب با امکانات موجود هر استان گفت: هم اکنون 34 مرکز صنعتی در کرمان وجود دارد که نقش تعیین کننده ای در اشتغال استان دارند.