مذاکرات گازی ایران با 8 گروه اروپایی و آسیایی

سید رضا کسایی زاده در گفتگو با مهر درباره برنامه زمان بندی تعریف شده هند برای پیوستن به مذاکرات گازی خط لوله صلح، گفت: در قراردادی که با پاکستان منعقد شده، فرصت بازگشت کشور هند به این پروزه گازی دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه این کشور هنوز فرصت پیوستن به مذاکرات خط لوله صلح را دارد، تصریح کرد: اما تا زمان نامحدودی منتظر حضور هند در این طرح گازی نمی مانیم.

این مقام مسئول تاکید کرد: گازی روی دستمان نمانده است که بخواهیم دنبال مشتری برای آن بگردیم.

به گزارش مهر، پیش از این نیز نماینده وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح با بیان اینکه در صورتی که در زمان شروع صادرات گاز به پاکستان، کشور هند هم علاقمند به حضور در این پروژه باشد، به خبرنگار مهر گفته بود: با توجه به توسعه شبکه گاز در شرق کشور، امکان انتقال گاز بیشتر نیز به این کشور وجود دارد.

حجت الله غنیمی فرد با اشاره به این موضوع که 4.5 سال بعد از امضای قرارداد باید صادرات گاز به کشور پاکستان آغاز می شود، اظهار کرده بود: در این مدت مذاکرات دو کشور در رابطه با موارد فنی پیگیری می شود که پیش بینی ما این است که از سال 2014 میلادی فروش گاز به این کشور آغاز شود.

مذاکره با 8 گروه آسیایی و اروپایی برای صادرات گاز

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با اشاره به صادرات گاز ایران به ترکیه، ارمنستان و سوآپ گازی ما بین آذربایجان و جمهوری نخجوان، بیان کرد: علاوه بر این هم اکنون دو قرارداد با کشورهای پاکستان و سوئیس برای صادرات گاز امضا شده است.

کسایی زاده همچنین با تاکید بر اینکه هم اکنون بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی خواستار خرید گاز طبیعی از ایران هستند، تبیین کرد: در حال حاضر مذاکرات جدید شرکت ملی صادرات گاز ایران حداقل با هشت گروه اروپایی و آسیایی در این رابطه در حال انجام است.

به گزارش مهر، طرح جامع صادرات گاز طبیعی ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه در وزارت نفت نهایی شده که این طرح برای تصویب و بررسی جزئیات بیشتر آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت ریاست جمهوری ارائه شده است.

بر اساس این طرح تا پایان سال 1393 باید میزان صادرات گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله به حدود 200 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.