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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

"فاطمه" و "محمد" در صدر اسامی انتخابی لرستانیها

"فاطمه" و "محمد" در صدر اسامی انتخابی لرستانیها

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان لرستان گفت: در حال حاضر "محمد" و فاطمه در صدر اسامی انتخاب شده توسط مردم این استان قرار دارد.

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در بررسیهای به عمل آمده فراوانی 10 واژه اول نام و نام خانوادگی نشان داده که هموطنان در سطح استان و کشور دلبستگی خاصی به ائمه اطهار داشته و این گرایش قلبی باعث شده که در نامگذاری نام فرزندان خود را به نام آن بزرگواران مزین کنند.

وی تصریح کرد: نامهای فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، زینب، لیلا، کبری، اکرم، سمیه و خدیجه به ترتیب دارای بیشترین فراوانی در میان زنان لرستانی هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان افزود: همچنین مطابق این بررسیها اسامی محمد، علی، حسین، رضا، مهدی، احمد، حسن، سعید، محمدرضا و عباس در صدر اسامی مردان لرستانی هستند.

شلال نژاد یادآور شد: همچنین نام های خانوادگی گودرزی، بیرانوند، مرادی، پاپی، یاراحمدی، موسوی، حسنوند، سگوند، معظمی گودرزی و دالوند نیز به ترتیب بیشترین فراوانی را در استان به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 968823

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