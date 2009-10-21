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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

باهدف آموزش مبانی اسلامی؛

تصاویری با مضامین قرآنی در مدارس چچن نصب می‌شوند

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری چچن اعلام کرد تصاویری ویژه، با مضمون آیات قرآنی که تعیین کننده رفتار در جامعه چچن هستند، جهت اهداف آموزشی در مدارس این جمهوری نصب خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، واخی خاشخانوف رئیس مرکز تربیت و توسعه مذهبی چچن گفت: رئیس جمهور چچن به مسئله تربیت معنوی و اخلاقی نسل جوان جمهوری توجه خاصی دارد. نشان آن هم ایجاد مرکزی است که یکی از وظایف آن تعلیم در میان محصلین مدارس و مراکز دانشگاهی جمهوری است.

وی افزود: همچنین راه اندازی نشریه "راه" و پایگاهی اینترنتی به همان نام نیز فعالیت دیگری است که در آن اسلام، ارزشهای فرهنگی، سنن و آداب ملت چچن تبلیغ خواهد شد.

براساس اظهارات رئیس مرکز تربیت و توسعه مذهبی چچن، قرار است در مؤسسه "راه" فعالیتهای مربوط به تولید سناریوهایی برای فیلمهای مستند در خصوص انسانهای متدین در میان ملت انجام می شود.

وی تأکید کرد: در این فیلمها زندگی افراد با تقوی که ارزشهای واقعی اسلامی را می آموختند، نشان داده می شود. همچنین برای کودکان نیز کارتونهایی از زندگانی پیامبران تهیه خواهد شد.

کد مطلب 968830

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