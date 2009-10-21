به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، واخی خاشخانوف رئیس مرکز تربیت و توسعه مذهبی چچن گفت: رئیس جمهور چچن به مسئله تربیت معنوی و اخلاقی نسل جوان جمهوری توجه خاصی دارد. نشان آن هم ایجاد مرکزی است که یکی از وظایف آن تعلیم در میان محصلین مدارس و مراکز دانشگاهی جمهوری است.

وی افزود: همچنین راه اندازی نشریه "راه" و پایگاهی اینترنتی به همان نام نیز فعالیت دیگری است که در آن اسلام، ارزشهای فرهنگی، سنن و آداب ملت چچن تبلیغ خواهد شد.

براساس اظهارات رئیس مرکز تربیت و توسعه مذهبی چچن، قرار است در مؤسسه "راه" فعالیتهای مربوط به تولید سناریوهایی برای فیلمهای مستند در خصوص انسانهای متدین در میان ملت انجام می شود.

وی تأکید کرد: در این فیلمها زندگی افراد با تقوی که ارزشهای واقعی اسلامی را می آموختند، نشان داده می شود. همچنین برای کودکان نیز کارتونهایی از زندگانی پیامبران تهیه خواهد شد.

