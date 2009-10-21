دو سوم هزینه ساخت زائرسراهای مهران توسط کمیته امداد پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسین انواری بعد از ظهر چهارشنبه در ایلام اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص کاهش فقر در استانهای محروم و توسعه نیافته کشور برنامه های ویژه ای در دستور کار داشته و به این استانها توجه خاصی خواهد داشت.

وی بیان داشت: مردم استان ایلام دین بزرگی به گردن نظام دارند و مردم و مسئولان کشور هیچگاه نقش ارزشمند مردم این استان در دفاع از کیان کشورمان به خصوص در دوران هشت سال دفاع مقدس را فراموش نخواهند کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه دو سوم هزینه ساخت زائرسراهای مرز بین المللی مهران توسط کمیته امداد و یک سوم آن توسط استانداری ایلام تأمین خواهد شد، اضافه کرد: این زائرسرا در گستره یک هزار متر مربع و در دوطبقه که زیربنای هر یک از طبقات آن 500 متر خواهد بود ساخته می شود.

انواری یادآور شد: از آنجایی که مرز بین المللی و تجاری مهران مهمترین مرز جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق در زمینه تردد زوار دو کشور است، به منظور رفاه حال زائرین عزیز به خصوص اقشار تحت حمایت این نهاد به زودی عملیات ساخت این زائرسرا را آغاز خواهد کرد.

سرپرست استانداری ایلام نیز گفت: درصد زیادی از مردم این استان تحت حمایت کمیته امداد است نشان دهنده میزان بالای فقر و محرومیت در این استان است.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی یادآور شد: کمیته امداد اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه زدودن فقر و چهره فقر و محرومیت از این استان انجام داده و ضروری است که این اقدامات توسط نهاد خدوم و زحمتکش کمیته امداد در این استان استمرار داشته باشد.