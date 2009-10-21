سقوط هواپیما در فرودگاه شارجه 6 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، منابع آگاه از انفجار بخش بزرگی از این هواپیما خبر می دهند.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، این هواپیما بر اثر فرود ناموفق در فرودگاه شارجه دچار این حادثه شده است.
با ناکامی خلبان خطوط هوایی سودان در فرود موفق بر فرودگاه شارجه، 6 نفر از خدمه این هواپیمای باری جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، منابع آگاه از انفجار بخش بزرگی از این هواپیما خبر می دهند.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، این هواپیما بر اثر فرود ناموفق در فرودگاه شارجه دچار این حادثه شده است.
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