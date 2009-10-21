سقوط هواپیما در فرودگاه شارجه 6 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، منابع آگاه از انفجار بخش بزرگی از این هواپیما خبر می دهند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی، این هواپیما بر اثر فرود ناموفق در فرودگاه شارجه دچار این حادثه شده است.