  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

سانحه هوایی در امارات/

سقوط هواپیما در فرودگاه شارجه 6 کشته به جا گذاشت

با ناکامی خلبان خطوط هوایی سودان در فرود موفق بر فرودگاه شارجه، 6 نفر از خدمه این هواپیمای باری جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، منابع آگاه از انفجار بخش بزرگی از این هواپیما خبر می دهند.

بر اساس گزارش شاهدان عینی، این هواپیما بر اثر فرود ناموفق در فرودگاه شارجه دچار این حادثه شده است.

کد مطلب 968844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها