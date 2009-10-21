فولاد ویان 500 شغل برای همدانی ها ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی بعداز ظهر چهارشنبه در بازدید از مجتمع فولاد ویان به همراه جمعی از مدیران دستگاه های مختلف استان و خبرنگاران، اظهار داشت: فولاد یک صنعت مادر است و وجود آن برای توسعه صنعتی استان لازم بود که به لطف خداوند و تلاش سهام داران و مدیران به مرحله اجرایی رسید.

وی تصریح کرد: موتور محرک توسعه استان همدان فولاد است و ما خوشبختانه آن را به خوبی پایه گذاری کردیم.

مرادی افزود: باید فضایی در استان به وجود آوریم که سرمایه گذار اطمینان پیدا کند همدان بهترین منطقه برای سرمایه گذاری است.

در ادامه مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد ویان گفت: این کارخانه سالانه توانایی تولید 550 هزار تن فولاد را داراست که این مقدار در کشور بی نظیر بوده چرا که تا به حال بیشترین تولید ما در کشور از چهار هزار تن تجاوز نکرده است.

عزیز الله جعفری افزود: مجتمع ویان مدرنترین کارخانه فولاد سازی در منطقه خاورمیانه است و بالاترین ظرفیت تولید فولاد را در کشور در هر دو بخش خصوصی و دولتی داراست.

وی ادامه داد: طراحی این کارخانه را یک شرکت اتریشی بر عهده داشت و ما توانستیم این پروژه را در عرض 28 ماه به بهره برداری برسانیم و این در حالیست که در کشور پروژه‌های این چنینی کمتر از هفت سال به بهره برداری نرسیده و در منطقه کمترین زمان بهره برداری شش سال بوده است.

جعفری تصریح کرد: اگر کمکها و اعتبارات از محل بنگاه های زودبازده در اختیار این طرح گذاشته نمی شد این پروژه به این زودی به مرحله اجرا نمی رسید.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد ویان با اشاره به سرمایه 470 میلیارد ریال این طرح اظهار داشت: 205 میلیارد ریال سرمایه ثابت برای این طرح هزینه شده است و 125 میلیارد ریال سرمایه در حال گردش است و تا امروز 15 میلیارد تومان آن وصول نشده است.

جعفری ادامه داد: در این مجتمع 350 نفر در بخش تولید مشغول به فعالیت هستند و 150 نفر در بخش پشتیبانی و آماده سازی مواد به مجموعه یاری می رسانند.

وی افزود: 13 اردیبهشت سال جاری پروژه آماده راه اندازی بود که طرف خارجی تقاضای زمان برای تکمیل کارهای خود خواست و مجتمع ویان در 17 مرداد سال جاری افتتاح شد.

وی ادامه داد: هزینه کلی طرح 56.3 میلیون یورو ارزی بوده است و تا حالا 630 میلیارد ریال ثابت ریالی هزینه شده است.

جعفری تأکید کرد: در حال حاضر این مجتمع در بخشهای مختلف بدون حضور حتی یک خارجی به فعالیت ادامه می دهد.

مدیر عامل شرکت مجتمع فولاد ویان با اشاره به اینکه تا به امروز شاهد تولید فولاد استاندارد در کشور نبوده ایم، بیان کرد: امروز با تولید فولاد ویان توانسته ایم با تولید محصولات استاندارد این مشکل را در منطقه غرب کشور رفع کنیم.

وی افزود: در برنامه ریزی توسعه تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی و 300 هزار تن در مقطع را در برنامه داریم.

جعفری گفت: ظرفیت ریخته گری این کارخانه به 900 هزار تن می رسد البته ما کمی مراعات می کنیم.

مدیرعامل شرکت مجتمع فولاد ویان افزود: در کنار مجتمع فولاد دو کارخانه تولید اکسیژن با ظرفیت دو هزار و 700 متر مکعب در ساعت و آب مقطر با ظرفیت 110 متر مکعب در ساعت به کار گرفته شده است.

وی تصریح کرد: مصرف برق این مجتمع 72 مگا بایت در ساعت است و از پست برق 230 سراسری استفاده می کند و جالب آنکه از حدی که وزارت نیرو برای ما در نظر گرفته است 50 تا 60 درصد پایین تر است و مصرف گاز کارخانه چهار هزار متر مکعب در ساعت است.

جعفری افزود: مصرف آب کارخانه به اندازه آب مورد نیاز یک زمین 30 هکتاری است یک موتور شش اینچ و یک حلقه چاه کافی است و سیستم آب آن هم در یک سیستم بسته است و مداوم در حال تصفیه است.

مدیر عامل شرکت مجتمع فولاد ویان در پایان گفت: نزدیک به شش میلیون یورو هزینه شده است تا این کارخانه هوا را بیش از اندازه آلوده نکند و به خاطر همین موضوع تا فاصله 100 کیلومتری آن می توان زندگی کرد.