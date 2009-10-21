"درسگفتارهایی در فلسفه اخلاق" در خبرگزاری مهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دکتر شهین اعوانی معاون پژوهشی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، ضمن اشاره به تفاوت درسگفتار در ایران و آلمان، کتاب "درسگفتارهایی در فلسفه اخلاق" را کتابی توصیفی- آموزشی خواند و تأکید کرد: این کتاب با تمام نقاط ضعف و قوت برای دانشجویان بسیار مفید است، اما در عین حال ماندگار نیست چرا که این کتاب تجربه اول در فلسفه اخلاق است.

دکتر رضا اکبری استاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز ضمن برشمردن نقاط قوت این کتاب، با ارائه پیشنهاداتی به نویسنده اظهار امیدواری کرد که در مجلدات و یا ویرایشهای آینده این نکات مورد توجه قرار گیرند.

دکتر سروش دباغ مؤلف کتاب "درسگفتارهایی در فلسفه اخلاق" ضمن بیان انگیزه خویش در تدوین این کتاب به نظرات شرکت کنندگان پاسخ داد.

کتاب "درسگفتارهای فلسفه اخلاق" در دو حوزه فرا اخلاق و اخلاق هنجاری است و گامی در جهت بومی سازی آموزه‌های فلسفه اخلاق است. کتاب حاضر صورت منقح دروس فلسفه اخلاقی است که طی دو ترم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران از سوی نویسنده بیان شده است.

بخش اول این درسگفتارها به "واقعگرایی اخلاقی" اختصاص دارد. اقسام واقعگرایی اخلاقی (فوق طبیعت‌گرایی، طبیعت‌گرایی و ناطبیعت‌گرایی) و ربط و نسبت آن با شناخت‌گرایی در این میان مطرح می‌شود.

علاوه بر این، برای آشنایی با تقریر کم و بیش بومی این مبحث آراء اخلاقی مرحوم طباطبایی نیز توضیح داده شده است. بحث از تعمیم‌پذیری و کلیت‌پذیری دعاوی اخلاقی از دیگر مباحث مهمی است که در وجودشناسی اخلاق مطرح است.

نویسنده علاوه بر بررسی مقولات معرفت‌شناختی و دلالت شناسی اخلاقی، به بحث میان رابطه دین و اخلاق در حوزه فرا اخلاق پرداخته است و پس از موضوعات فرا اخلاقی وارد مباحث اخلاق هنجاری می‌شود و موضوعاتی چون اخلاق وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرایی اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهد.

کتاب" درسگفتارهایی در فلسفه اخلاق" در دو بخش اصلی تنظیم و در 257 صفحه از سوی مؤسسه فرهنگی صراط منتشر شده است.

گزارش مشروح این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.