  1. هنر
  2. سایر
۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۲

دومین نمایشگاه "کتاب آبی" آبان برگزار می‌شود

خانه هنرمندان اول تا هفتم آبان سالجاری میزبان دومین نمایشگاه گروه تصویرگری "کتاب آبی" در تالار ممیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف ارتقای سطح تصویرگری در ایران و جهان و از نزدیک دیدن تکنیک و کیفیت کارهای جهانی برپا می شود.

گروه "کتاب آبی" را ۹۶ تصویرگر از ۲۷ کشور تشکیل داده اند و آثار ۲ تصویرگر دریافت کننده جایزه بزرگ براتیسلاوا و تعدادی از برندگان جوایز سیب و پلاک براتیسلاوا از جمله آثاری است که در نمایشگاه امسال ارائه می شود.

 به گفته علی عامه کن تصویرگر ایرانی و از بنیان گزاران گروه "کتاب آبی" در این نمایشگاه سعی شده است بهترین کارهای تصویرگران دنیا نمایش داده شود.  

 نمایشگاه کتاب آبی در روزهای برگزاری از ساعت ۱۰ صبح  تا ۸ شب و  پنج شنبه ۲ بعد از ظهر  تا ۸ شب در خانه هنرمندان تهران واقع در خیابان طا‌لقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران بر پا است.

کد مطلب 968863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها