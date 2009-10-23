به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با هدف ارتقای سطح تصویرگری در ایران و جهان و از نزدیک دیدن تکنیک و کیفیت کارهای جهانی برپا می شود.

گروه "کتاب آبی" را ۹۶ تصویرگر از ۲۷ کشور تشکیل داده اند و آثار ۲ تصویرگر دریافت کننده جایزه بزرگ براتیسلاوا و تعدادی از برندگان جوایز سیب و پلاک براتیسلاوا از جمله آثاری است که در نمایشگاه امسال ارائه می شود.

به گفته علی عامه کن تصویرگر ایرانی و از بنیان گزاران گروه "کتاب آبی" در این نمایشگاه سعی شده است بهترین کارهای تصویرگران دنیا نمایش داده شود.

نمایشگاه کتاب آبی در روزهای برگزاری از ساعت ۱۰ صبح تا ۸ شب و پنج شنبه ۲ بعد از ظهر تا ۸ شب در خانه هنرمندان تهران واقع در خیابان طا‌لقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران بر پا است.

