ارائه پیش نویس غنی سازی اورانیوم ایران در روسیه برای راکتور تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گفتگوهای هسته ای سه روزه وین با ارائه پیش نویس توافق بر سر غنی سازی اورانیوم ایران در کشور روسیه از سوی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به پایان رسید.

"محمد البرادعی" با بیان این مطلب گفت طرح ارائه شده از سوی آژانس به اطلاع کشورهای شرکت کننده در نشست وین رسیده و مورد توافق ضمنی ایران و روسیه قرار گرفته است.



بر این اساس، آژانس بین المللی انرژی اتمی دو روز به طرفین مذاکره زمان داده است تا پاسخ قطعی خود را درباره این طرح ارائه کنند. به گفته البرادعی، ایران و روسیه باید تا روز جمعه جمع بندی خود در این مورد را اعلام کنند.

گفتنی است متن پیشنهادی مدیرکل آژانس، بر اساس مباحث مطروحه و با توجه به نوع قراردادهای همکاریهای استانداردی که کشورهای عضو آژانس با هم دارند بوده، اما مسائل محتوایی این قرارداد هنوز نهایی نشده و باید مورد بررسی قرار گیرد.