برگزاری جشنواره امام رضا در 8 کشور/ عرضه معارف رضوی در قالب پیام کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، دکتر محمود واعظی معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی عصر چهارشنبه 29 مهر ماه در نشستی به مناسبت هفته کرامت و برگزاری جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) و همچنین تبیین و تشریح فعالیتهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دلیل تنوع فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در خارج از کشور و امکان بسط و گسترش این‌گونه فعالیتها در سطح بین المللی در چهار گروه تخصصی این شورا عضویت یافت.

واعظی به برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اشاره کرد و اظهار داشت : خوشبختانه ظرفیتهای لازم در کشور برای انجام اقدامات انتشاراتی و تبلیغات فرهنگی در اقصی نقاط دنیا وجود دارد، که باید از آنها در این راستا بهره لازم را ببریم.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فرهنگی هنری امام رضا مخاطبان خارجی این جشنواره را به سه بخش تقسیم کرد و اظهار داشت: بخش نخست را ایرانیانی تشکیل می دهند که در خارج از مرزهای ایران زندگی می کنند و بخش دوم نیز شامل مشتاق ترین مخاطبان فرهنگ و سیره اهل بیت و حضرت رضا یعنی شیعیان و ارادتمندان غیر ایرانی هستند.

دکتر واعظی گروه سوم مخاطبان جشنواره را ارادتمندان غیرمسلمان معرفی کرد و یادآور شد: به جز مسلمانان شیعه و اهل سنت پیروان ادیان دیگر نیز علاقه و ارادت خاصی به ائمه اطهار و حضرت رضا(ع) دارند که باید با انجام اقدامات فرهنگی پاسخگوی نیاز آنها باشیم.

جشنواره امام رضا درکشورهای مختلف برگزار می شود

وی با اشاره به اینکه علاوه بر 8 کشوری که امسال جشنواره فرهنگی هنری امام رضا را برگزار می کنند، 6 کشور دیگر نیز آمادگی خود را برای اجرای جشنواره اعلام کرده اند گفت: برای این کشورها بسته های محصولات فرهنگی ارسال شده و با 70 کشور جهان نیز رایزنی های لازم صورت گرفته است.

واعظی افزود: امسال نیز توانایی برگزاری جشنواره را در 30 کشور داشتیم ، اما به علت لحاظ نشدن در بودجه پیشنهادی به شورای سیاست گذاری، جشنواره را تنها در 8 کشور به طور رسمی برگزار می کنیم.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشور افزود: 40 مجله علمی و فرهنگی در سطح بین الملل و 12 سایت و 45 پورتال نیز فعال آماده نشر و بکارگیری از آثار جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا جهت ترویج و اشاعه فرهنگ و حکمت رضوی و سیره علمی و نظری امام رضا(ع) هستند.

وی در خصوص ارسال هدایا و بسته های فرهنگی به خارج از کشور اظهار داشت: تهیه پیام های کوتاه از سیره و معارف رضوی، مقالات ، احادیث و روایات کوتاه از اهل بیت و حضرت رضا در قالب بسته های نرم افزاری به طور حتم مورد استقبال ارادتمندان خارجی قرار خواهد گرفت.

آمادگی برای دوبله و زیرنویس سریال ولایت عشق

واعظی همچنین از آمادگی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای چاپ کتاب 40 حدیث از حضرت رضا(ع) توسط نشر الهدی خبر داد و خاطر نشان کرد: همچنین آمادگی تهیه نسخه دوبله و زیرنویس شده سریال ولایت عشق را برای پخش در شبکه های بین المللی داریم.

وی در ادامه افزود: از آنجایی‌که وظیفه ما به عنوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گسترش فرهنگ دینی است تصمیم گرفتیم که در کنار برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های قرآنی را نیز به اجرا بگذاریم، به همین دلیل طی سال با همین سیاست فعالیتهای خود را پیش بردیم، در سال گذشته با همکاری بیست نهاد مختلف که در زمینه امور مذهبی کار می‌کنند، شورایی به نام «شورای ساماندهی فعالیتهای قرآنی خارج از کشور» تشکیل دادیم تا برنامه‌های مناسب برای برگزاری در کشورهای دیگر را بررسی کنیم.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با تأکید بر نقش این سازمان در اشاعه فرهنگ اسلامی و قرآنی در داخل و خارج از کشور گفت: یکی از تحولاتی که در سالهای اخیر در سازمان فرهنگ روی داده، تغییر سیاست کاری بوده است، سازمان فرهنگ و ارتباطات به جای اینکه نقش متصدی امور را به دست گیرد سعی کرده به عنوان پلی میان نهادهای داخل و نهادهای هم‌سطح خارج از کشور ایفای نقش کند و مدیریت فرهنگی برنامه‌ها را به عهده داشته باشد.

برگزاری هفته قرآن در کشورهای مختلف

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سخنانش به ضرورت انجام فعالیتهای قرآنی در تمام سال اشاره و اظهار کرد: بر همین مبنا و با مشورت شورای ساماندهی قرار بر این شده است که فعالیتهای «هفته قرآنی» نیز در ماه‌های مختلف برگزار شود که برگزاری این هفته قرآنی در ماه شوال در سودان یکی از نمونه‌های آن است.

قرآن را باید از حبس درمرزهای داخل کشور خارج کنیم

وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در اشاعه فرهنگ اسلامی در جهان گفت: بزرگترین آسیب در فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران، نگاه داخلی به موضوع قرآن و فعالیتهای قرآنی است، اگر می‌گوییم که ایران ام‌القرای جهان اسلام است نگاهمان به قرآن باید نگاهی جهانی باشد و کتاب الهی را از حبس شدن در مرزهای داخل کشور نجات دهیم و ظرفیتهای فراوانی را که در این زمینه داریم به جهان عرضه کنیم، بنابراین تمام نهادهای داخل کشور باید به گسترش فرهنگ اسلامی در خارج از کشور نیز توجه کنند.