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۲۹ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۴

صدور برگ جریمه 9 متری برای یک راننده کامیون در گلستان/295 تخلف

صدور برگ جریمه 9 متری برای یک راننده کامیون در گلستان/295 تخلف

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: یک راننده متخلف کامیون در گلستان به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی برگ جریمه ای به طول 9 متر دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علیرضا حسنی عصر چهارشنبه در این زمینه به حبرنگاران در گرگان افزود: این راننده با کامیون ولو سفید رنگ خود تا روز 28 شهریور ماه گذشته 259 فقره تخلف داشته و به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه شده است.

وی اظهار داشت: این راننده در این مدت 45 میلیون و 850 میلیون ریال اعمال قانون شده و سرعت غیرمجاز، سبقت مجاز و نداشتن مدارک لازم راهنمایی و رانندگی بیشترین تخلفات این راننده بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: در شش ماه اول سال جاری با 815 هزار و 52 تخلف رانندگی در سطح راههای اصلی و فرعی استان برخورد قانونی شده و در این راستا چهار هزار و 730 دستگاه خودرو و 10 هزار و 253 دستگاه موتورسیکت توقیف شد.

به گفته سرهنگ حسنی، در سال جاری 262 هزار و 350 مورد برگ اخطاریه صادر شد که شش هزار و 206 مورد مربوط به تجاوز به گذرگاه عابر پیاده بوده است.

در بسیاری از کشورها رانندگان متخلف پس از چند ارتکاب تخلف رانندگی و اعمال جریمه از رانندگی محروم به پرداخت جریمه های نقدی و زندان محکوم می شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان توضیحی در خصوص اینکه این راننده همچنان در جاده ها می راند یا خیر ارائه نکرد.

کد مطلب 968869

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