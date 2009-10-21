اعراب از مسئولیت خود درباره گزارش گلدستون شانه خالی نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه درمطلبی با عنوان "اعراب چه خواهند گفت"، درباره استفاده آمریکا از حق (غیرقانونی) وتو در قبال گزارش گلدستون هشدار داد.

در این مقاله که نویسنده عرب زبان "عزالدین الدرویش" آن را به رشته تحریر درآورده است، تاکید شد: بر اساس قرائن اولیه آمریکا مترصد آن است که علیه گزارش گلدستون که طی آن اسرائیل به ارتکاب جنایت جنگی علیه مردم بیگناه غزه متهم شده است، از " وتو" استفاده نماید.

این درحالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با گستاخی تمام اعلام کرد که هرگز هیچ یک از متهمان اسرائیلی را به دادگاه جنایت جنگی تحویل نمی دهد و همچنین تاکید کرد که از هیچ کوششی برای نامشروع جلوه دادن این گزارش فرو گذار نخواهد کرد.

حتی نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت : از تمام سعی و تلاش خود استفاده خواهد کرد تا گزارش گلدستون به سخنی تبدیل شود که هیچ فایده و نتیجه ای دربر نداشته باشد.

درویش در ادامه این سئوال را مطرح می کند که به راستی کشورهای عربی و به ویژه فلسطینی ها (تشکیلات خودگردان) برای ارجاع این گزارش به دادگاه جنایی با هدف محاکمه سران جنایتکار اسرائیلی به علت کشتاری که در غزه به راه انداختند، دست به چه اقدامی زدند؟ تاکنون طرف عربی و فلسطینی دست به اقدامی که شایسته باشد، نزده اند و حتی قرائنی مبنی بر اینکه آنان درصدد دست زدن به اقدامی دسته جمعی و همگانی در سطح بین المللی با هدف حمایت از گزارش گلدستون هستند نیز دیده نمی شود.

این روزنامه عرب زبان در ادامه با اشاره به این موضوع که تسلیم شدن در برابر وتوی آمریکا، کاملا غیر قابل قبول است، گفت: کسانی که مدعی هستند تحرکات و اقدامات عربی در برابر وتوی آمریکا اقدامی کاملا بی فایده است؛ در حقیقت می خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

تشرین در ادامه تاکید می کند: در صورتی که آمریکا از " وتو" در قبال گزارش گلدستون استفاده کند با این حال نیز راه های زیادی برای محاکمه اسرائیل وجود دارد که کشورهای عربی می توانند با استفاده از آنها ، اگر بخواهند ، قاطعانه به حقوق از دست رفته خود دست یابند.