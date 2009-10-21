مس سرچشمه با مشکلات مالی مواجه شده است

زبردست در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هر چند که نسبت به فصل گذشته بیش از 60 درصد از ترکیب تیم تغییر کرده است و بسیاری از بازیکنان خوب فصل گذشته از تیم مس رفسنجان رفته اند اما در این فصل نیز همانند فصل گذشته می توانیم با تکیه بر توان موجود در کورس صعود به لیگ برتر قرار بگیریم.

وی افزود: بزرگترین مشکل مس رفسنجان هم اکنون عدم پرداخت قراردادهای بازیکنان است که همه بازیکنان و کادر فنی تیم را با مشکل مواجه کرده است.

زبردست عنوان کرد: از ابتدای فصل تاکنون هیچ مبلغی به بازیکنان پرداخت نشده است و همین مسئله انگیزه بازیکنان را کاهش داده است.

وی افزود: بازیکنان تیم در صورت عدم دریافت دستمزد حاضر به ادامه مسابقات نیستند و در این خصوص مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.

سرمربی مس رفسنجان گفت: امیدواریم بزودی این مشکلات تمام شود و مسئولان قبل از اینکه دیر شود مشکل مس رفسنجان را برطرف کنند.

وی عنوان کرد: مس رفسنجان در فصل جاری از بازیکنان جوان و با انگیزه ای برخوردار است و تمام سعی خود را برای صعود به لیگ برتر بکار خواهیم بست هر چند که با توجه به تغییرات به وجود آمده در تیم و مشکلات مالی با موانع فراوانی روبرو هستیم.

وی درخصوص کسب نتایج فصل جاری گفت: لیگ دسته اول کشور بسیار فشرده و رقابتی است و دست کمی از لیگ برتر ندارد و در هفته گذشته نیز تیم تنها به شرایط جوی بندرعباس باخت.

زبردست گفت: امتیاز از دست رفته را در هفته جاری را جبران می کنیم و در این راستا تمرینات ویژه ای را پشت سرگذاشته ایم.